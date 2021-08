Anna Tatangelo, la svolta di stile è senza tacchi: ora indossa il bikini con le sneakers Anna Tatangelo si sta godendo una nuova storia d’amore al fianco di Livio Cori e, sarà perché questo è un periodo di grandi cambiamenti per lei o perché semplicemente vuole un’estate all’insegna della comodità, ma la cosa certa è che ha rivoluzionato il suo stile. Ha detto addio ai tacchi, ora indossa il bikini con le sneakers.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno si parla molto di Anna Tatangelo: dopo aver saputo che l'ex compagno Gigi D'Alessio aspetta il quinto figlio dalla nuova fidanzata Denise, ha deciso di uscire allo scoperto con Livio Cori, il rapper napoletano con cui ha una relazione da diversi mesi. Sarà perché l'inizio di una storia d'amore è legata sempre a grandi cambiamenti o perché semplicemente vuole godersi l'estate in tutta comodità, ma la cosa certa è che la cantante ha stravolto il suo stile. Se fino a qualche tempo fa aveva abituato i fan a sinuosi abiti da sera e vertiginosi tacchi a spillo, ora le cose sono cambiate e ha lasciato spazio a micro bikini e sneakers.

Le foto di Anna Tatangelo in bikini

Anna Tatangelo non ha mai esitato a mostrarsi in bikini durante l'estate ma nelle ultime ore ha rivelato una "nuova versione di lei". Il motivo? Ha lasciato nell'armadio i sandali con il tacco e ha dato spazio a delle più comode scarpe da ginnastica. Si è lasciata immortalare in versione balneare con indosso un micro bikini, un modello a righe bianche e blu con un tanga sgambatissimo e un reggiseno a triangolo che ha messo in evidenza il décolleté procace. Per completare il tutto ha scelto un paio di occhiali da sole con le lenti blu e delle sneakers bianche con dei dettagli cobalto di Adidas. Come ha commentato gli scatti il fidanzato Livio Cori? "Il blu ti dona" con tanto di cuoricini in tinta.

Il nuovo stile di Anna Tatangelo

È da oltre un anno che Anna Tatangelo ha avuto una svolta "trapper" e, dopo aver detto addio ai capelli biondi sfoggiati la scorsa estate, ha rivoluzionato in modo drastico il suo armadio. Se fino a qualche tempo fa non si mostrava mai in pubblico senza tacchi a spillo, abiti da sera, giacche e accessori iper sensuali, ora le cose sono cambiate. Complice probabilmente la storia d'amore con il rapper Livio Cori, sta dando spazio a capi comodi, casual e trendy, dalle sneakers alle t-shirt over, fino ad arrivare ai jeans, alle tute e alle maxi felpe. Insomma, l'ennesima trasformazione di Anna è all'insegna dello streetwear e i fan la apprezzano moltissimo.