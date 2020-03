Negli ultimi giorni si è parlato molto di Anna Tatangelo e della rottura con Gigi D'Alessio. Dopo mesi di distacco, i due hanno comunicato di essersi ufficialmente lasciati, mettendo fine a una delle storie d'amore più amate del mondo dello spettacolo che andava avanti da almeno un decennio. La cantante, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi, per reagire al meglio di fronte una situazione tanto difficile ha pensato bene di gettarsi a capofitto sul lavoro, partecipando entusiasta alla puntata dello scorso sabato di "Una storia da cantare" su Rai 1. Per l'occasione non poteva che puntare tutto su un look glamour, sexy e soprattutto griffato, a dimostrazione del fatto che ha una passione smodata per il lusso.

A vestirla è stata la Maison di Elisabetta Franchi, che ha pensato per lei a un completo con minigonna in bianco e nero con colori a contrasto, abbinata a un body decorato con l'iconica stampa a catene, un modello che sul sito ufficiale viene venduto a 299 euro. Per completare il tutto ha scelto una cintura a corda da 229 euro, dei décolleté neri con il tacco a spillo e delle calze velate che hanno esaltate le gambe lunghe e snelle. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci con la fila laterale. Quanto le è costato l'outfit? Decisamente più di 500 euro, visto che anche le scarpe saranno sicuramente griffate. I fan non hanno potuto fare a meno di notare e apprezzare la sua incredibile sensualità, complimentandosi con lei con alcuni commenti sui social. Insomma, la Tatangelo non è solo una talentuosa cantante, è anche icona di bellezza e di stile ed è proprio per questo che i followers la amano così tanto.