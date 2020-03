Angelina Jolie è legatissima ai suoi figli e non perde occasione per dimostrarlo, portandoli ad esempio sul red carpet durante gli eventi più attesi e ambiti al mondo. Come ogni mamma, farebbe di tutto per il loro bene, anche prendersi una temporanea pausa dal lavoro. È proprio quanto le è successo di recente. Dopo aver divorziato da Brad Pitt, si è ritrovata ad affrontare un altro momento difficile. Per la Giornata Internazione dei diritti delle donne ha scritto un articolo sull'importanza della sorellanza sulla rivista americana Time, rivelando che due delle sue figlie hanno dovuto subire delle operazioni chirurgiche nell'ultimo periodo.

Non ha usano i nomi precisi ma ha fatto riferimento alla "maggiore" e a una delle più piccole, tra loro sarebbe coinvolta Shiloh, di recente fotografata fuori un ospedale americano con le stampelle. Le parole dell'attrice sono state:

Ho passato gli ultimi due mesi dentro e fuori i reparti di chirurgia con la mia figlia più grande e giorni fa ho visto sua sorella più piccola finire sotto i ferri per un’operazione all’anca. Ho visto le mie figlie prendersi cura l’una dell’altra, mia figlia più piccola ha imparato a fare l’infermiera con sua sorella. Ho visto tutte le mie ragazze mollare qualsiasi cosa e mettersi al primo posto l’un l’altra. Ho sentito la loro gioia nell’essere al servizio di quelli che amano.

Angelina, che di solito ci tiene a preservare la sua privacy, è stata incoraggiata a raccontare tutto proprio dalle figlie, anche se ha preferito non specificare i problemi di cui hanno sofferto. Ha inoltre rivelato che anche gli altri figli Maddox, Pax e Knox sono stati solidali verso le sorelle in un momento tanto duro. Parlando con così tanta sincerità di qualcosa di estremamente intimo ha voluto dimostrare che, nonostante la tenera età, le sue ragazze riescono già a capire che bisogna lottare duramente per guarire. Cosa può alleggerire il dolore? La potenza della sorellanza e l'immenso amore dei familiari.