Angelina Jolie è un'indiscussa icona di bellezza e, nonostante gli anni passino, il suo fascino rimane sempre invariato. Fin dagli esordi ha dimostrato di avere una grande passione per i tatuaggi, tanto che ad oggi ha gran parte del corpo ricoperto dall'inchiostro indelebile. Certo, in alcuni casi ha preferito cancellare i disegni realizzati sulla pelle, visto che si sono rivelati dei terribili errori di gioventù, ma in tutti gli altri casi ha un legame speciale con quei simboli, tutti dal significato originale e profondo. Di recente ha aggiunto un nuovo tattoo alla sua collezione e la cosa particolare è che ha reso indirettamente omaggio all'Italia.

Angelina Jolie, il tatuaggio ispirato a Galileo Galilei

Di recente Angelina Jolie è stata paparazzata tra le strade di New York in compagnia dei suoi figli e, fin da quando le foto sono finite sui giornali, i fan hanno notato un dettaglio insolito: sull'avambraccio dell'attrice è comparso un nuovo tatuaggio. Cosa raffigura? Non si tratta di un disegno ma di una scritta e la cosa particolare è che è in italiano. Sulla pelle Angelina si è lasciata imprimere in corsivo la citazione "Eppur si muove", l'iconica frase pronunciata da Galileo Galilei, ancora oggi considerato il padre della scienza moderna.

Il significato simbolico del tattoo dell'attrice

Qual è il significato del tattoo? Bisogna fare qualche piccola ricerca storica per comprenderlo. La celebre frase venne pronunciata da Galileo al tribunale dell'inquisizione al termine della sua abiura dell'eliocentrismo. Lo scienziato venne torturato per aver detto che la terra girava intorno al sole e, nel momento in cui venne liberato, alzò gli occhi al cielo e con fare contemplativo disse: "Eppur si move; ossia, tuttavia si muove, intendendo la terra", lasciando intendere che la verità alla fine prevale sempre su tutto. Insomma, la diva hollywoodiana ha ancora una volta messo in mostra il suo animo profondo e sensibile. L'unica cosa che rimane da chiedersi è: avrà voluto fare riferimento all'ex marito Brad Pitt?