Angela Melillo è una delle naufraghe della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show ambientato in Honduras che per la prima volta viene condotto da Ilary Blasi. Chi la ricorda ai tempi del Bagaglino, quando a poco più di 20 anni cominciò a incantare tutti con la sua bellezza mozzafiato? Oggi la showgirl ha 53 anni e, fatta eccezione per alcune ospitate, non appare spesso in tv. Ildettaglio che balza subito all'occhio ogni volta che la si guarda sui social o sullo schermo, però, è che non ha perso lo splendore e la forma fisica che da sempre la contraddistinguono: ecco le foto che mostrano la sua trasformazione.

La trasformazione di Angela Melillo dal Bagaglino a oggi

La carriera di Angela Melillo è cominciata nei primi anni '90, quando è stata scelta prima come ballerina di fila, poi come primadonna degli spettacoli del Bagaglino. Fin dagli esordi da dimostrato non solo di avere talento da vendere ma anche di vantare una enorme verve e una forte voglia di emergere. Complice la bellezza mozzafiato che da sempre la contraddistingue, non ha impiegato molto a raggiungere il successo, cosa che le ha permesso di diventare un vero e proprio sex symbol di quel periodo storico. La cosa impressionante è che, confrontando le foto di ieri e oggi, si notano pochissime differenze. Fatta eccezione per alcuni impercettibili segni del tempo sul viso, la Mellillo continua a essere in splendida forma.

in foto: Angela Melillo ai tempi del Bagaglino

Angela Melillo, da sempre fedele al biondo

Sul palcoscenico del Bagaglino la Melillo non esitava a mettere in mostra talento e bellezza, spaziando tra body sgambatissimi, sexy abiti di scena, tubini fascianti, vestiti da sera di pizzo, scollature vertiginose. Insieme a star come Valeria Marini e Pamela Prati, era tra le showgirl più provocanti e amate degli anni '90. Oggi ha leggermente modificato il suo stile, preferisce rimanere più sobria tra pantaloni, maglioni e camicie bon-ton, anche se non perde occasione per osare con dettagli sexy e trasparenze. Il dettaglio che è rimasto invariato nel corso di tutta la sua carriera? Fin dagli esordi è fedele al biondo platino, diventato ormai il suo "marchio di fabbrica". Sarà pronta per mostrarsi senza trucco all'Isola dei Famosi?