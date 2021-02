La Caserma è il nuovo docu-reality di Rai 2 che "trasporta" un gruppo di ragazzi in un campo militare, dove per quale settimana accettano di vivere tra restrizioni e regole ferree. Le reclute devono svegliarsi all'alba, allenarsi duramente, imparare a rifare il letto a "cubo" e non possono andare a dormire dopo il "suono del silenzio", ovvero le ore 23. Così facendo, imparano i concetti di sacrificio e disciplina. Tra i protagonisti di questa prima edizione, a distinguersi per simpatia e animo ribelle è Andrea Giovanni Fratino, un ragazzo milanese di 19 anni che, sebbene in tv sia sempre apparso in mimetica, nella vita "reale" studia all'università e ama giocare a basket. La sua più grande preoccupazione? Essere sempre curatissimo, tanto che lui stesso si definisce un narcisista.

Chi è Andrea Giovanni Fratino

Andrea Giovanni Fratino è un ragazzo di 19 anni, viene da Ossona, in provincia di Milano, ed è diventato famoso dopo essere entrato tra le reclute de La Caserma. Nella vita "reale" studia in un’università privata del capoluogo lombardo e passa il tempo libero a giocare a basket, la sua più grande passione. A segnarlo fin da piccolo è stata la morte del padre, venuto a mancare quando aveva solo 9 mesi. L'evento drammatico lo ha avvicinato molto alla mamma, che lui stesso definisce la sua "migliore amica". Andrea si definisce un narcisista perché cura moltissimo il suo aspetto estetico, soprattutto i capelli che porta con un ciuffo fluente e vaporoso. Il motivo per cui ha deciso di partecipare al docu-reality? Vuole imparare a rispettare le regole.

in foto: Andrea nel 2018

Lo stile di Andrea Giovanni Fratino

Così come tutti i colleghi de La Caserma, anche Andrea Giovanni Fratino ha indossato sempre la maxi tuta militare o la mimetica durante il docu-reality. È però sui social che mostra il suo vero stile e, tra maxi felpe, camicie a quadri "da boscaiolo e collane a catena in stile rapper, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per aspirare a diventare influencer. Porta due piccoli cerchi alle orecchie, non esita a mettere in mostra il fisico scolpito e va fiero dei tatuaggi che ha fatto su braccia e gambe. Il suo tratto distintivo? Il ciuffo curatissimo e vaporoso al quale spesso ha aggiunto delle sfumature bionde. Al momento conta quasi 24.000 followers su Instagram ma, complice la notorietà raggiunta con l'esperienza televisiva, questo numero è destinato a salire: quante sono le ragazze che hanno perso la testa per Andrea?