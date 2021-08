Andrea Cardillo ieri e oggi: com’è diventato il cantante di Saranno Famosi Ricordate Andrea Cardillo di Saranno Famosi? Era il 2001 quando ha debuttato in tv nel talent di Maria De Filippi e da allora non ha più abbandonato la musica. Ecco com’è oggi a più di 20 anni di distanza dall’esperienza che gli ha cambiato la vita.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Saranno Famosi, la prima e fortunatissima edizione del programma che sarebbe diventato presto Amici di Maria De Filippi? Era il 2001 quando la nota presentatrice ha lanciato il talent su Canale 5 e da allora non ha più smesso di riproporlo anno dopo anno, anche se in versione sempre più moderne e rivisitate. Tra i protagonisti dell'epoca c'era anche Andrea Cardillo, cantante e cantautore, considerato ancora oggi uno dei protagonisti più belli della storia del programma. Che fine ha fatto oggi? Continua a fare musica ma il suo aspetto è radicalmente cambiato: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Da Saranno Famosi alla carriera nella musica

Andrea Cardillo aveva 20 anni quando debuttò in tv a Saranno Famosi, all'epoca la carriera da cantante e musicista era solo un "sogno nel cassetto" ma da quel momento in poi ha fatto di tutto per trasformare il desiderio in realtà, basti pensare al fatto che ancora oggi si esibisce ed è spesso in tv (è stato, ad esempio, tra i giudici di All Together Now).

Il suo stile è cambiato in modo drastico: ha detto addio alle tute del talent e sfoggia solo giacche di jeans, t-shirt stampate, sneakers, felpe e giacche di pelle. Il dettaglio che è rimasto invariato a distanza di 20 anni? Non ha perso il fasciano che da sempre lo contraddistingue.

Andrea Cardillo nel 2005 dopo Saranno Famosi

Com'è cambiato Andrea Cardillo negli ultimi 20 anni

Il tempo passa per tutti, anche per coloro che hanno segnato la storia della tv da giovanissimi come i protagonisti di Saranno Famosi. Andrea Cardillo ne è la prova vivente, visto che, confrontando le foto di ieri e oggi, ha un aspetto decisamente più maturo. Non ha mai stravolto in modo drastico il suo look, fatta eccezione per un breve periodo in cui ha portato la barba lunga e i baffi a manubrio.

L'avanzare dell'età ha reso i suoi capelli più diradati e ha fatto comparire qualche ruga sul viso ma, nonostante ciò, non ha perso la sua naturale bellezza. Ad oggi ha 41 anni ma avrebbe tutte le carte in regola per fare concorrenza agli influencer più famosi.