Chi non ricorda Mean Girls, il film cult del 2004 che consacrò alla fama Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Lindsay Lohan? A quanto pare anche la stilista Donatella Versace è una fan della celebra commedia: mercoledì 16 giugno ha postato una sua foto in cui è vestita di rosa dalla testa ai piedi e, ricordandosi di una famosa battuta del film, ha scritto nella didascalia: "Rinfrescatemi la memoria – di che colore ci si veste il mercoledì?"

in foto: Donatella Versace con i pantaloni stampati e la borsa Medusa

Il look "total pink" di Donatella Versace

Le "cattive ragazze" del film Mean Girls formavano un gruppetto esclusivo capitanato da Regina George, la ragazza più popolare della scuola. All'interno del gruppo vigevano regole ferree: per esempio, il mercoledì tutte dovevano vestirsi di rosa. "On Wednesdays We Wear Pink" è diventato praticamente il motto di una generazione, uno slogan citato e parodiato. Adesso Donatella Versace lo ha usato per lanciare il suo total look rosa (ovviamente tutto Versace, si intende!): pantaloni con stampa "Trésor de la mer", t-shirt fucsia e borsa "La medusa" dello stesso colore. Donatella lo sa bene: il rosa è il colore di tendenza dell'estate 2021. Prendiamo nota per il prossimo mercoledì!