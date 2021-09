Amy Winehouse, all’asta il suo guardaroba: abiti e accessori iconici valgono 42mila euro Sono passati 10 anni da quando Amy Winehouse ha perso la vita ma ancora oggi viene ricordata con affetto e nostalgia. È proprio per celebrare il suo talento e il suo stile iconico che Julien’s Auctions metterà all’asta una parte del guardaroba dell’artista. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore dei giovani con problemi di dipendenza.

Amy Winehouse ha perso la vita nel luglio del 2011 ma, nonostante siano passati esattamente 10 anni dalla sua scomparsa, continua a essere tra le cantanti più amate della storia. Oltre a essere ricordata per la sua potente voce e per successi internazionali come Back To Black e Rehab, è diventata leggendaria anche grazie al suo iconico stile fatto. Minidress a pois, bustier leopardati, maxi orecchini a cerchio, bandane intorno alla cofana: Amy ha letteralmente segnato un'epoca con i suoi look sensuali e dall'animo rock. Ora i fan saranno lieti di sapere che una parte del guardaroba verrà messa all'asta per beneficenza ma la cosa che pochi immaginano è che i capi potrebbero raggiungere presi da capogiro.

A chi andrà il ricavato dell'asta

Si chiama Property from the Life and Career of Amy Winehouse ed è l'asta dedicata alla compianta cantante organizzata a Beverly Hills da Julien's Auctions. Si terrà il 6 e il 7 novembre e metterà in vendita alcuni degli abiti e degli accessori iconici della Winehouse. Il ricavato verrà devoluto alla Amy Winehouse Foundation, l'associazione benefica fondata dai genitori della di Amy Mitch e Janis che intende sostenere i giovani con problemi di dipendenza. Martin Nolan, direttore esecutivo di Julien's Auctions, ha dichiarato: "Amy Winehouse è una delle rare e straordinarie icone musicali il cui incredibile potere è rimasto ineguagliato. Celebriamo il suo talento e il suo stile in questa collezione di abiti e accessori personali indossati nei momenti decisivi della sua carriera".

Amy Winehouse con la borsa a cuore di Moschino

I capi di Amy Winehouse che verranno messi in vendita

Quali sono i capi di Amy Winehouse che potranno essere acquistati all'asta? Ce n'è davvero per tutti i gusti e di certo alcuni fan incalliti li ricorderanno indossati dall'artista in persona. Un abito a fiori Dolce&Gabbana indossato durante un'esibizione a Blackpool 2007, gli iconici tubini colorati in stile pin-up realizzati su misura per lei dallo stilista Micheline Pitt.

Uno dei look iconici di Amy Winehouse

Una borsa di vernice di Giorgio Armani (con tanto di dedica personalizzata fattale dal direttore creativo), la minibag a forma di cuore di Moschino: insomma, molti degli abiti e accessori sfoggiati da Amy dai primi anni di successo agli ultimi concerti, quelli andati in scena poco prima del tour annullato del 2011. La cosa incredibile è che l'intero guardaroba messo in vendita potrebbe valere circa 36.000 sterline, ovvero quasi 42.000 euro. In quanti saranno disposti a spendere cifre da capogiro per accaparrarsi i capi della leggendaria diva?