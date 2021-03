Sabato 20 marzo è una giornata importante per tutti gli appassionati di Amici di Maria De Filippi: è la data in cui parte l'edizione 2021 del serale, che, come da tradizione, vede sfidarsi tutti i ragazzi che nel corso del daily hanno dimostrato di avere talento da vendere. Al di là delle loro esibizioni spettacolari, ad attirare le attenzioni del pubblico non potevano che essere la "padrona di casa" e gli ospiti speciali, prima tra tutte Sabrina Ferilli, che non ha esitato a essere al fianco dell'amica e collega Maria De Filippi in questa occasione speciale. Le due si sono sfidate a colpi di stile fin dalla loro prima apparizione sul palco e, sebbene abbiano puntato su dei look praticamente opposti, sono apparse entrambe chic e sofisticate.

in foto: Maria De Filippi col top animalier ad Amici

Maria De Filippi con la giacca casual

Sono ormai lontani i tempi in cui Maria De Filippi puntava solo su look rigorosi e formali, è ormai diventata una vera e propria icona di eleganza che non rinuncia ai dettagli audaci. Dopo aver spopolato con le sue giacche glitter a C'è Posta per Te, ora ha puntato su qualcosa di più casual. Nella prima puntata del serale di Amici 2021 si è presentata sul palco in nero con pantaloni skinny a vita alta e giubbino di camoscio portato con le maniche svoltate. Ha poi completato il tutto con un tocco animalier, indossando un top di raso leopardato che si intravedeva appena attraverso la giacca. Non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo e agli occhiali da vista tondi con la montatura gold, diventati due punti fermi del suo stile.

in foto: Sabrina Ferilli in N.21

Sabrina Ferilli in versione primaverile ad Amici

A portare una ventata di freschezza nello studio di Amici 2021 è stata Sabrina Ferilli che, oltre a ricoprire l'inedito ruolo di ospite speciale, ha anche lanciato l'abito must-have della primavera. Si tratta di un vestito giallo decorato con dei fiori neri di N.21, un modello in crêpe di seta con le maniche corte a palloncino e una gonna asimmetrica alla caviglia con coulisse sul fianco, dettaglio che permette di regolare la lunghezza e di aggiungere un'arricciatura all'altezza della vita. Qual è il prezzo del capo? Sul web è possibile trovalo a 690 euro. Non sono mancate le scarpe con il tacco a spillo con un doppio cinturino intorno alla caviglia, mentre, per quanto riguarda i capelli, l'attrice li ha tenuti legati in un raccolto morbido, mettendo in risalto il viso. Chi tra Sabrina e Maria si aggiudica il titolo di più chic della prima puntata?