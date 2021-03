Giulia Stabile è una delle protagoniste più amate della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi: è entrata nella scuola durante la prima puntata, è stata scelta dalla professoressa Veronica Peparini e fin dal primo momento è riuscita a conquistare tutti con la sua risata travolgente e con il suo innegabile talento. Oggi, dopo innumerevoli esibizioni e sfide, la ballerina è riuscita ad accedere alla fase del serale e non potrebbe essere più felice. È da quando era piccola che ha sempre inseguito la passione per la danza ma in quanti hanno visto delle sue foto da bambina? Ci ha pensato la diretta interessata a soddisfare le curiosità dei fan, postando sui social diversi scatti risalenti all'infanzia.

La foto di Giulia Stabile da piccola

In quanti sui social non possono fare a meno di postare delle immagini della propria infanzia? Questa mania è stata seguita anche da Giulia Stabile, una delle ballerine del serale di Amici 2021, che non ci ha pensato su due volte a mostrarsi in un'adorabile versione "mini". Nel vecchio scatto la giovane artista appare piccolissima e in primo piano e, a differenza di oggi, all'epoca portava i capelli corti ed extra ricci. Per il resto, però, è rimasta praticamente identica: Giulia ha conservato lo stesso sguardo vispo e profondo e lo stesso sorriso travolgente che vantava già quando era una bambina. Non sorprende, dunque, che nella didascalia abbia scritto semplicemente: "Una piccola Giugiulola sempre a ridere".

in foto: Giulia Stabile balla fin da bambina

Giulia Stabile in versione "baby ballerina"

Giulia Stabile è nata nel 2002 a Roma, anche se ha origini catalane, visto che sua mamma è spagnola. Ad oggi ha 18 anni ed è diventata famosa dopo essere entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove fin dalla prima puntata si è distinta per simpatia e talento. Fin da piccola ha avuto la passione per la danza, basta "spulciare" il suo profilo social per capirlo: tra i numerosi scatti ci sono quelli di lei in versione baby ballerina ma anche quelli realizzati sul palco di "Ti lascio una canzone", programma a cui ha partecipato nel 2014. Fa inoltre parte della Nough Megacrew, la famosa crew di ballerini fondata da Alessandro Steri e Filippo Ranaldi. Insomma, Giulia ha dedicato tutta la sua vita al ballo e, a giudicare dal sorriso che ha sempre stampato sul viso, non potrebbe esserne più orgogliosa.