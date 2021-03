Esa Abrate è uno dei cantanti in gara dell'edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi. Dopo essersi esibito quasi in ogni puntata del sabato pomeriggio, lanciando il singolo "Mi fa male", si è aggiudicato la maglia del serale e ora concorre per la vittoria finale. Siamo abituati a vederlo sul palco in versione trendy con i suoi dread e le sue giacche di jeans, ma in quanti hanno avuto il piacere di ammirare una foto risalente alla sua infanzia, quando probabilmente non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventato famoso? Ci ha pensato lui stesso a soddisfare la curiosità dei fan, postando sui social uno scatto di quando era bambino. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato? Ora come allora è sempre splendido e adorabile.

Com'era Esa di Amici da piccolo

Tra i protagonisti più amati della nuova edizione di Amici c'è Esa Abrate, il cantante nato in Francia da genitori originari del Congo, che dopo un'infanzia difficile è stato adottato da una famiglia italiana. Come mostrato in una foto che lui stesso ha posato sui social, da bambino era adorabile e, fatta eccezione per i capelli corti, aveva lo sguardo vispo e la bocca carnosa che ancora oggi lo contraddistinguono. Ora ha 22 anni ed è tra i concorrenti più amati del talent di Canale 5. Qual è il dettaglio che non è mai cambiato? Ha sempre avuto la passione per la musica, tanto da essersi diplomato al liceo musicale e da essere diventato direttore d'orchestra prima di sbarcare nella nota scuola di Mediaset.

in foto: Esa prima dell’esperienza ad Amici

Lo stile trendy di Esa Abrate

A rendere Esa così tanto amato dal pubblico femminile non è stata solo la sua indiscussa bellezza ma anche il suo stile trendy e alla moda. Spazia tra camicie colorate, giacche in denim, jeans skinny e strappati, anche se non disdegna le giacche eleganti. Completa il tutto con anfibi, collane a catena e grossi anelli dall'animo rock. A rendere ancora più unici i suoi look sono però altri due dettagli: Esa ha i dread, li porta quasi sempre legati in una coda, arricchendo l'acconciatura anche con una bandana legata intorno alla fronte, e non rinuncia mai al piercing al setto. Insomma, il giovane cantante sembra avere tutte le carte in regola per spopolare: l'esperienza ad Amici si rivelerà un trampolino di lancio per lui?