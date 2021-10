Amici 2021-22, dal taglio rasato di Nicol ai pantaloni western di Rea: lo stile dei nuovi concorrenti È partita una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi e sono diversi i protagonisti che stanno attirando le attenzioni del pubblico. Cosa indossano sul palco? Albe si rifà allo stile di Sangiovanni, LDA veste da rapper, Rea sta spopolando con i suoi pantaloni da cowgirl.

A cura di Valeria Paglionico

È partita una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5 che dà spazio a giovanissimi cantanti e ballerini che sognano di sfondare nel mondo dello spettacolo proprio come successo a coloro che hanno preso parte alle scorse stagioni. Al di là dei nuovi professori Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini (che a differenza dello scorso anno ora ha la cattedra di canto), ad attirare le attenzioni del pubblico non possono che essere gli allievi. Al momento non indossano ancora le iconiche tute fornite dalla produzione e lasciano libero spazio al loro stile. Rea indossa i pantaloni in stile western, Luigi si rifà agli anni '80 con camicia sugli occhi e camicia di pelle, Nicol spopola con il suo taglio rasato: ecco tutti i look dei protagonisti dell'edizione 2021-22.

Albe come Sangiovanni, LDA veste da rapper

I cantanti della nuova edizione di Amici sono 7: il primo è Albe, alias Alberto La Malfa, una sorta di "sosia" di Sangiovanni visti i suoi capelli lunghi e ricci e la passione per i look casual fatti di tute over, camicie colorate e cappellini coordinati. Alex, Giacomo e Tommaso sono i più "classici" della classe e, tra camicie di jeans, pantaloni larghi e t-shirt in tinta unita, preferiscono non osare sul palco.

Albe in total black

LDA, alias Luca D'Alessio, meglio conosciuto come il figlio di Gigi D'Alessio punta solo su outfit da rapper con berretti, giacche in stile college, t-shirt maxi e sneakers. Luigi, invece, con i suoi chiodi di pelle ricorda un giovanissimo Stash dei The Kolors, anche se rispetto a quest'ultimo ha aggiunto dei dettagli genderless alla sua immagine, dallo smalto sulle unghie a una linea di matita sugli occhi.

LDA sceglie lo stile da rapper

Tra le più originali ci sono anche Nicole Castagna, che ha rilanciato il taglio rasato, Rea, che ama spaziare tra tailleur oversize e pantaloni di pelle da cowgirl, e la new entry Ale con la sua passione per i maxi cerchi.

Da Carola a Serena, i look dei ballerini di Amici

Per quanto riguarda i ballerini, di solito calcano il palcoscenico di Canale 5 in abiti sportivi per una questione di praticità e comodità. Carola è la classica danzatrice classica, pupilla di Alessandra Celentano, e non rinuncia mai allo chignon tiratissimo, Serena preferisce rivelare la sua sensualità in crop top e tacchi.

Carola con lo chignon

Dario balla in tuta e mette gli addominali in mostra tenendo le camicie sbottonate, Mattia non rinuncia mai al rosario al collo, Christian non può far a meno di lasciare intravedere il tatuaggio sul braccio attraverso e t-shirt a maniche corte. Durante il serale i protagonisti del talent continueranno a lasciare libero sfogo alla loro creatività anche quando si parla di look.