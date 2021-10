Ambra Angiolini e Jolanda Renga, il primo tatuaggio di mamma e figlia è con i disegni che si completano Ambra Angiolini e Jolanda Renga hanno dimostrato che loro rapporto è indissolubile: mamma e figlia si sono tatuate insieme e hanno documentato tutto sui social. I disegni che si sono fatte imprimere sulla pelle sono coordinati e si completano solo quando sono vicini.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Ambra Angiolini: l'attrice è finita al centro del gossip dopo aver annunciato la fine della relazione con Massimiliano Allegri. L'allenatore l'avrebbe tradita ma, nonostante ciò, è stata l'ex di Non è la Rai a ricevere il tapiro d'oro di Striscia La Notizia, cosa che ha scatenato non poche polemiche. A difenderla a spada tratta è intervenuta la figlia Jolanda Renga, che ha dimostrato di essere più legata che mai alla dolce mamma. Oggi quel rapporto profondo è diventato ancora più indissolubile: le due si sono tatuate insieme ma la cosa particolare è che hanno scelto un disegno tutt'altro che banale.

"Un per sempre che non si poteva rifiutare"

Ambra Angiolini non aveva mai fatto un tatuaggio ma ha pensato bene di "chiudere un'occhio" per rendere felice la figlia Jolanda. Sarà perché voleva lasciarsi la storia con Allegri alle spalle o perché semplicemente ha capito che la famiglia è l'unica cosa che davvero conta nella vita, ma la cosa certa è che si è lasciata imprimere un disegno molto particolare sulla pelle. Non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social, dove accanto al post dedicato al nuovo tattoo ha scritto: "Alla fine mi ha convinta Jolanda Renga ….. un “per sempre" che non si poteva rifiutare, pensato con gli occhi a cuore de @labigotta".

Il tatuaggio che si completa di mamma e figlia

Il tatuaggio fatto da Ambra e Jolanda è coordinato e si completa solo quando le due avvicinano i due disegni impressi sulla pelle. Non sorprende, dunque, che entrambe lo abbiano fatto sulla stessa parte del corpo, ovvero nella parte interna dell'avambraccio destro. Cosa raffigura? La figlia dell'attrice si è lasciata tatuare il viso di una donna di profilo mentre soffia, mentre Ambra ha un dente di leone che perde i suoi soffioni, proprio come se qualcuno ci soffiasse sopra. Le star amiche di Ambra hanno apprezzato molto la dolcissima idea e non hanno potuto fare a meno di commentare entusiaste: quante sono le mamme e le figlie che prenderanno ispirazione da loro per un tattoo coordinato?