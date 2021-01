Un raggio di sole e di ottimismo: il cappotto doppiopetto giallo indossato dalla poetessa Amanda Gorman per la lettura della sua poesia durante la cerimonia di insediamento di Joe Biden non è passato inosservata. Le fashion victim hanno individuato subito la marca e il modello, ma non tutti sanno il motivo della scelta di quel particolare colore, un particolare tributo alla First Lady Jill Biden, che in passato aveva apprezzato un suo look in giallo. Per un'occasione del genere nulla è stato lasciato al caso: i gioielli che la giovane attivista ha indossato sul palco nascondono una storia particolare e sono un omaggio alle poetesse nere che l'hanno preceduta, Maya Angelou (che lesse i suoi versi all'insediamento di Bill Clinton nel 1993) e Elizabeth Alexander (invitata all'insediamento di Barack Obama nel 2009).

Il cappotto giallo di Amanda Gorman è già sold out

Per la lettura dei suoi versi all'Inauguration Day, Amanda Gorman ha scelto un cappotto doppiopetto di Prada color giallo acceso, una tinta che trasmette energia, ottimismo e fiducia. Sotto si intravedevano una camicia bianca e un paio di pantaloni neri, mentre sui capelli portava un cerchietto imbottito rosso (sempre Prada) che esaltava ancora di più il contrasto cromatico. Il soprabito giallo viene venduto sui siti di e-commerce a 2.550 euro: sulla piattaforma TheDoubleF è già sold out.

Amanda Gorman in PradaLa giovane attivista è una grande ammiratrice del lavoro di Miuccia Prada: ha spesso indossato i suoi capi e lo scorso settembre era in prima fila alle sfilate milanesi. In un'intervista a Vogue Amanda Gorman ha spiegato che il colore giallo è stato un tributo a Jill Biden: "È stata lei a fare il mio nome all'inizio, sono così onorata. Ha detto di aver visto un video di una mia esibizione in cui ero vestita di giallo e di averlo adorato". Così ha scelto quel punto di colore esatto per la cerimonia di insediamento.

in foto: Amanda Gorman legge i suoi versi alla cerimonia di insediamento di Joe Biden

I gioielli di Amanda Gorman sono un omaggio a Maya Angelou

I gioielli che Amanda Gorman indossava non sono Prada come il resto del look, ma sono un regalo di Oprah Winfrey, la regina del piccolo schermo americano. Dietro a questo dono c'è una storia che inizia nel 1993, quando la scrittrice Maya Angelou lesse la sua poesia "On the Pulse of Morning" alla cerimonia di insediamento di Bill Clinton. In quell'occasione Oprah Winfrey le regalò un cappotto di Chanel con un paio di guanti coordinati da indossare all'evento.

Una tradizione che la celebre conduttrice ha voluto continuare anche oggi: ha fatto recapitare ad Amanda Gorman un paio di orecchini d'oro a cerchio del designer Nikos Koulis e un anello del brand newyorkese Of Rare Origin. L'anello ha la particolare forma di un uccellino in una gabbietta dorata e sul sito del brand viene venduto a 1290 dollari, circa 1060 euro.

in foto: L’anello Of Rare Origin indossato da Amanda Gorman

Il gioiello all'apparenza così stravagante nasconde un omaggio proprio a Maya Angelou, che ha intitolato la sua autobiografia “I Know Why The Caged Birds Sing”, cioé "So perché gli uccellini in gabbia cantano". Un vero e proprio passaggio di testimone tra due poetesse nere, ma anche una forma di incoraggiamento da parte di una navigata icona televisiva come la Winfrey verso una giovane intellettuale emergente. "Oprah è stata incredibilmente di supporto – ha detto Amanda Gorman in un'intervista a Vogue – Sapeva quanto fossi nervosa per l'evento. Siamo rimaste in contatto per un po', ogni volta che ricevo un suo messaggio cado dalla sedia".