Alvise Rigo, la foto da bambino: com’era il concorrente di Ballando con le stelle prima del successo Alvise Rigo è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 in cui si cimenterà per la prima volta con la danza. Oggi siamo abituati a vederlo bellissimo e selvaggio ma com’era il rugbista prima del successo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Alvise Rigo è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 presentato da Milly Carlucci che lo vede ricoprire per la prima volta i panni del ballerino. Il suo nome non è particolarmente noto al pubblico televisivo: è infatti un rugbista professionista di 28 anni che ha giocato a lungo nella Lazio Rugby. A causa di un incidente ha per dovuto abbandonare il campo, diventando prima personal trainer, poi bodyguard delle star. Complice i muscoli scolpiti e la bellezza mozzafiato, è apparso in diverse campagne pubblicitarie, ma ora è pronto per lanciarsi nel mondo della danda. In quanti hanno mai visto com'era prima del successo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Com'era Alvise Rigo

Alvise Rigo è giovanissimo e, sebbene sia un tantino cambiato dagli esordi a oggi, non ha perso la bellezza mozzafiato che da sempre lo contraddistingue. In quanti però hanno visto una sua foto risalente all'infanzia, periodo in cui non avrebbe mai immaginato che un giorno avrebbe raggiunto il successo? Ci ha pensato il diretto interessato a soddisfare le curiosità dei fan, postando sui social uno scatto di quand'era bambino. Viso ingenuo, sguardo vispo e profondo, capelli scurissimi, look iconico: Alvise è sempre stato splendido, a prova del fatto che fin da giovanissimo aveva tutte le carte in regola per diventare icona di bellezza.

Alvise Rigo, la trasformazione del rugbista

Le prime foto social di Alvise Rigo risalgono al 2019 e, confrontandole con quelle attuali, non si può fare a meno di notare una grande trasformazione. Agli esordi portava i capelli corti e il viso sbarbato e non esitava a rivolgere un sorriso smagliate alla telecamere. Col passare degli anni si è fatto crescere sia la chioma che la barba, incarnando alla perfezione l'ideale del "bello e dannato". Il dettaglio che non è mai cambiato nonostante l'avanzare degli anni? Sia oggi che in passato modello rugbista ha sempre avuto la passione per le foto a petto nudo, con le quali mette in mostra i muscoli scolpiti.

