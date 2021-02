La Caserma è il nuovo docu-reality di Rai 2 che, sulla scia de Il Collegio, catapulta un gruppo di ragazzi in un campo militare della Prima Guerra Mondiale, costringendoli a rinunciare a tutti gli agi della quotidianità, dagli smartphone alle serie tv. Per qualche settimana vengono sottoposti a un durissimo allenamento da soldati, ritrovandosi alle prese con esercizi fisici, regole rigorose e sveglia all'alba. Tra le protagoniste di questa prima edizione c'è anche Alice Paniccia, una ragazza romana che nella vita "reale" non ha nulla a che vedere con il mondo militare: fa l'insegnante di danza e di yoga e, tra completini sportivi e pose plastiche, sui social è riuscita ad accumulare quasi 23mila followers.

Chi è Alice Paniccia

Alice Paniccia è una ragazza di 23 anni, viene da Roma ed è una delle protagoniste de La Caserma, il nuovo docu-reality di Rai 2. Al di là del debutto televisivo, il suo lavoro "reale" non ha nulla a che vedere con l'attività militare. Avendo praticato sempre danza fin da piccola, oggi è riuscita a diventare insegnante di ballo e di yoga. Si definisce una ragazza esuberante che stenta a riconoscere l'autorità ma a La Caserma sta provando a fare il possibile per rispettare le regole imposte. Il motivo per cui ha deciso di partecipare? Superare una storia d'amore finita male con un ragazzo che faceva proprio il militare, anche se attualmente è innamoratissima del fidanzato Marco Battistutta, che ha conosciuto la scorsa estate.

in foto: Alice durante una lezione di yoga

Lo stile di Alice Paniccia

I ragazzi de La Caserma sono costretti a indossare delle rigorose divise da soldato durante il reality, dalle tute mimetiche a quelle in verde militare con la targhetta col cognome cucito sul petto, ma nella vita "reale" vantano uno stile decisamente più trendy e casual. Alice Paniccia, ad esempio, spazia tra abiti lunghi e scollati, camicie di jeans e completi sportivi con leggings e crop top, l'ideale per praticare yoga. Ha la passione per i tatuaggi, ha infatti il braccio sinistro quasi completamente ricoperto dall'inchiostro indelebile, e porta il piercing al naso. Per quanto riguarda i capelli, invece, preferisce evitare gli chignon bassi che sfoggia a La Caserma e, dopo un breve periodo in cui li ha portati biondi, ora è tornata mora e opta quasi sempre per delle pieghe leggermente ondulate. Riuscirà a diventare influencer grazie alla sua bellezza e alla sua passione per lo sport?