Alessia Orlandi ieri e oggi: com’è diventata l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi Ricordate Alessia Orlandi, l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi? È stata tra le protagoniste del talent nell’edizione 2003, all’epoca era giovanissima e portava un taglio di capelli scalato e super originale. Oggi il suo aspetto è così cambiato che sembra essere un’altra persona: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più amati di Canale 5 e, nonostante vada in onda da quasi 20 anni, continua a spopolare. In quanti ricordano Alessia Orlandi, la cantante che nel 2003 spopolò con il suo talento e con il suo taglio scalato? All'epoca non aveva neppure 20 anni ma sembrava avere già le idee chiare in fatto di carriera. Oggi continua a dedicarsi alla musica ma il suo aspetto è completamente cambiato: ecco le foto che mostrano l'incredibile trasformazione dagli esordi a oggi.

Alessia Orlandi, la trasformazione della cantante

Sono passati anni da quando Alessia Orlandi calcava per la prima volta un palcoscenico televisivo ad Amici e, complice il fatto che era giovanissima, a contraddistinguerla era uno stile alternativo e rock. Indossava pantaloni larghi, canotte a rete, top corti, gioielli etnici e non poteva fare a meno del suo iconico mullet cut.

Una volta uscita dal talent il suo stile si è evoluto, ha detto addio alle scalature estreme ed è diventata sempre più elegante, anche se ancora oggi non rinuncia ai dettagli dall'animo rock, dagli occhiali da sole scuri alle t-shirt stampate, fino ad arrivare alle collane a catena. In compenso, però, non disdegna tacchi e abiti da sera,

Alessia Orlandi nel 2013

L'evoluzione dell'hair look di Alessia Orlandi

È inutile negarlo, il dettaglio che ha contribuito a rendere Alessia iconica all'epoca di Amici è stato il taglio di capelli che sfoggiava sul palco di Canale 5. Si presentò per la prima volta sul palco con una sorta di mullet cut scalatissimo con la micro frangia, dei ciuffetti a spazzolino al centro della testa e la chioma più lunga solo sulla nuca. Sebbene le acconciature così sfilate andassero di moda in quel periodo storico, la Orlandi osò in fatto di originalità. Oggi le cose sono cambiate: l'ex cantante porta i capelli lunghi con delle naturali sfumature bionde sulle punte e le radici più scure. Non sembra forse essere un'altra persona grazie a questa "nuova" chioma?