Alessia Marcuzzi in topless e senza trucco: a fotografarla “al naturale” è stato il marito Alessia Marcuzzi si sta godendo le vacanze estive, attualmente è in Sicilia e non può fare a meno di documentare tutto con foto e Stories. Nelle ultime ore ha postato un sexy scatto in topless con il viso al naturale, rivelando nella didascalia il fotografo d’eccezione che ha realizzato quell’opera d’arte.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2021 è entrata nel pieno e sono moltissimi coloro che si stanno già godendo le vacanze al termine di un lungo e stressante anno lavorativo. Da ormai diverse settimane le star non possono fare a meno di documentare le loro ferie sui social, suscitando un pizzico di invidia tra i followers che rimangono senza parole di fronte location da sogno e super trendy look balneari. Alessia Marcuzzi non fa eccezione e, complice una meravigliosa caletta siciliana visitata nelle ultime ore, ne ha approfittato per mettersi in topless. La conduttrice è apparsa splendida e raggiante al naturale e nella didascalia ha rivelato chi è il fotografo d'eccezione che ha saputo rendere giustizia alla sua indiscussa bellezza.

Le vacanze siciliane di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi sta passando le vacanze in Sicilia, nelle ultime ore ha visitato Punta Cirica, un piccolo paradiso sulla costa ragusana, dove non ha potuto fare a meno di lasciarsi immortalare in versione balneare tra foto e Stories. Mare cristallino, cibo gustoso, serate con gli amici: la conduttrice si sta godendo al 100% il relax delle ferie dopo l'annuncio dell'addio a Mediaset di qualche settimana fa. Sarà perché voleva dimostrare di essere ancora in splendida forma a 48 anni o perché semplicemente voleva aggiungere un tocco sexy allo splendido tramonto alle sue spalle, ma la cosa certa è che ne ha approfittato per posare in topless.

Il marito di Alessia Marcuzzi diventa fotografo

Alessia si è lasciata immortalare seduta sugli scogli con indosso solo degli slip intimi e il viso senza trucco. Si copre il seno con le gambe ma, nonostante ciò, sprizza sensualità da tutti i pori. Nella didascalia del post di Instagram ha poi rivelato il segreto nascosto dietro il provocante scatto. La presentatrice ha infatti scritto: "Sì, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto “spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa". Chi meglio di Paolo Calabresi Marconi, la dolce metà di Alessia, avrebbe saputo rendere meglio giustizia all'innata bellezza e femminilità della star? Il suo scatto in topless al momento è uno dei più provocanti e sensuali dell'estate 2021.