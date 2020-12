Alessia Marcuzzi non smette mai di sorprendere i fan e, in occasione del Natale appena passato, è stata più attiva che mai sui social, così da fargli compagnia "a distanza" in un momento storico non troppo semplice. Dopo essere stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo lo scorso sabato, rispolverando alcune vecchie foto della sua giovinezza, ha pensato bene di riproporre gli stessi scatti anche su Instagram. La conduttrice da ragazzina non solo non aveva troppo gusto nel vestire, cosa che è cambiata in modo drastico con il passare degli anni, ma era anche identica al figlio Tommaso.

La foto di Alessia Marcuzzi a 13 anni

Quali sono stati i Natali più felici e divertenti di Alessia Marcuzzi? Quelli passati in famiglia con genitori e cugine. All'epoca era solo una ragazzina ma, nonostante ciò, era già destinata a diventare una star del mondo dello spettacolo, tanto da non poter fare a meno di chiudere le serate natalizie con degli originali spettacoli fatti di recite e balli. La cosa particolare è che subiva una vera e propria "trasformazione" nel corso festa in famiglia, passando da dei comodi (e non troppo trendy) pigiami a tema a dei lunghi abiti da sera in total red.

in foto: Alessia Marcuzzi a 13 anni

È stata lei stessa a rispolverare alcune foto di quando era una teenager, per la precisione di quando aveva 13 anni, portando l'attenzione proprio su quel pigiama "brutto" portato con pantofole e canotta bianca. Nella didascalia dell'album ha infatti scritto: "Buon Natale da lei e il suo pigiama. Nella seconda foto la trasformazione per lo spettacolo! Tirate fuori le vostre adesso…non fate i fighi". Il dettaglio che lei stessa ha notato? Somigliava in modo impressionante al figlio, tanto che durante l'intervista con Silvia Toffanin ha affermato: "Sono io, non è Tommaso con la parrucca".