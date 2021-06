Quale migliore occasione dell'inizio dell'estate per portare un tocco di novità al proprio look? È proprio quanto stanno facendo moltissime star, che non perdono occasione per documentare il risultato finale sui social, così da registrare veri e propri boom di like. L'ultima a non aver resistito al richiamo del parrucchiere è stata Alessia Mancini: ha rinnovato la sua immagine in modo super glamour, lanciando così il taglio must-have di stagione. Di quale acconciatura si tratta? Di un bob leggermente asimmetrico con delle sfumature miele.

Il caschetto corto di Alessia Mancini

Alessia Mancini si sta preparando all'estate 2021 e lo sta facendo con stile. Ha cambiato look e, sebbene non abbia fatto delle rivoluzioni drastiche, è riuscita ad aggiungere un tocco glamour alla sua immagine. È rimasta fedele al bob ma lo ha rinfrescato affidandosi a Giulio Ordonselli dell’Accademia Toni&Guy. La showgirl ora sfoggia un caschetto corto e calibrato, leggermente più lungo sulla parte frontale e con la fila centrale. Per quanto riguarda la piega, ha optato per delle onde ampie dall'effetto naturale, così da incorniciare gli zigomi.

Alessia Mancini, il nuovo colore di capelli è sfumato

Già nelle scorse settimane Alessia aveva aggiunto delle sfumature bionde alla chioma ma anche in fatto di colore ha deciso di portare un tocco di novità. A curarle la tinta è stato Giulia De Nicola, che ha scelto per lei un biondo caramello scuro carico di riflessi caldi, una nuance che si adegua alla perfezione all'incarnato dell'ex letterina. Le radici sono state lasciate scure come impone il trend del momento, mentre le punte sono decisamente più chiare anche se l'effetto è super naturale. In quante prenderanno ispirazione dalla Mancini per l'estate?