Alessia Macari mostra il pancione al Roma Film Fest 2021: il look premaman è scintillante e sensuale Ricordate Alessia Macari, l’ex valletta di Avanti un altro? Oggi è incinta e ha mostrato il meraviglioso pancione sul red carpet del Roma Film Fest 2021: ecco il sensuale e scintillante look premaman scelto per l’occasione.

A cura di Valeria Paglionico

Continua l'edizione 2021 del Roma Film Fest e le star che stanno calcando il red carpet sono moltissime, da Sangiovanni con la gonna ad Angelina Jolie con le splendide figlie. A incantare il pubblico con la sua bellezza durante lo scorso weekend è stata Alessia Macari, l'ex valletta di Avanti un Altro che ha vinto anche una delle prime edizioni del GF Vip. Ha partecipato alla prima del film Treasure of his Youth: The Photographs of Paolo Di Paolo e per l'occasione ha messo in mostra lo splendido pancione. Aspetta il suo primo figlio dal marito Oliver Kragl e non potrebbe essere più raggiante: ecco i dettagli dello scintillante look sfoggiato sul red carpet.

Il look premaman di Alessia Macari

Alessia Macari è al settimo mese di gravidanza ma, nonostante il pancione evidente, non ha rinunciato alla sensualità. Per il red carpet dell'evento cinematografico romano ha infatti indossato un lungo abito nero tempestato di glitter argentati, un modello firmato Lea Damiano completamente trasparente che ha lasciato in bella mostra il body intimo in total black. Il vestito ha il corpetto monospalla con una sola manica a palloncino, mentre la gonna è lunga e con uno spacco profondissimo che rivela le gambe. Per completare il tutto la showgirl ha scelto un paio di sandali col tacco alto, a prova del fatto che una futura mamma non deve avere paura di osare in fatto di sensualità.

Alessia Macari in Lea Damiano

Niente parrucchieri, Alessia Macari ha realizzato da sola piega e trucco

Siamo sempre stati abituati a credere che dietro i look impeccabili da red carpet delle star ci fosse un apposito staff che si occupa di trucco e parrucco, la verità è che non per tutte le cose stanno così. Alessia Macari, ad esempio, ha dimostrato di essere un'anti-conformista durante il Roma Film Fest 2021. Ha sfoggiato un sofisticato raccolto con una mezza coda alta, mentre, in fatto di make-up, ha optato per un audace smokey eyes. Chi ha firmato il beauty look? Lei stessa come indicato nei tag delle foto postate sui social. In gravidanza si starà specializzando nel campo? L'unica cosa certa è che era perfetta, raggiante e stilosa.