Alessia Fabiani irriconoscibile al Roma Film Fest 2021: com’è diventata l’ex letterina Ricordate Alessia Fabiani, l’ex letterina di Passaparola? Ha partecipato al Roma Film Fest 2021 e sul red carpet è apparsa decisamente trasformata rispetto agli esordi. Ecco che fine ha fatto e com’è cambiata dal debutto in tv a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate le Letterine di Passaparola, le vallette che sul finire degli anni '90 hanno accompagnato Gerry Scotti nella conduzione del suo game show pomeridiano su Canale 5? Al Roma Film Fest 2021 è "ricomparsa" una di loro: si tratta di Alessia Fabiani, apparsa decisamente cambiata rispetto agli esordi. Sono passati più di 20 anni da quando ha debuttato nel mondo della tv e, nonostante abbia ridotto al minimo le sue ospitate, sono moltissimi coloro che continuano a seguirla con assiduità. Ecco com'è diventata oggi e le foto che mostrano la trasformazione dai primi anni di carriera a oggi.

Alessia Fabiani ieri e oggi

Era il 1999 quando Alessia Fabiani ha debuttato in tv a Passaparola, all'epoca aveva poco più di 20 anni e si è fatta notare subito grazie alla sua bellezza e al suo carattere frizzante. Portava i capelli lunghi e scuri, aveva la frangetta a tendina e uno stile da perfetta lolita fatto di crop top, minigonne e jeans a vita bassa. Oggi ha superato i 40 anni, è mamma e, sebbene vanti una forma fisica invidiabile, ha un aspetto più maturo. Il dettaglio che la rende quasi irriconoscibile? Ha rivoluzionato il colore della chioma, ora sfoggia delle audaci sfumature biondo platino e a primo impatto sembra essere un'altra persona.

Alessia Fabiani nel 2002

Alessia Fabiani in nero al Roma Film Fest 2021

È da anni che Alessia Fabiani partecipa al Roma Film Fest e anche in questo 2021 non poteva perdersi l'appuntamento con l'atteso evento cinematografico della Capitale. Ha calcato il red carpet della prima del film Caterina Caselli – Una Vita, Cento Vite e per l'occasione ha puntato tutto sul total black, apparendo elegantissima in versione dark lady.

Alessia Fabiani in Gabrile Fiorucci Bucciarelli

Ha detto no a paillettes, gonne fascianti e tubini seconda pelle, questa volta ha preferito un maxi dress con spalline sottili, scollatura generosa e gonna a balze di Gabrile Fiorucci Bucciarelli. Per completare il tutto ha scelto dei sandali gold col tacco a spillo e un mezzo raccolto con i capelli tirati solo da un lato con un fermaglio a forma di rosa nera.