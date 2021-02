La Caserma è il nuovo docu-reality di Rai 2 che, sulla scia del successo de Il Collegio, trasporta un gruppo di ragazzi in un mondo completamente diverso da quello "reale". Questa volta la location è una caserma militare dove, tra rigide regole e allenamenti faticosi, i concorrenti si trasformano in cadetti per qualche settimana. Tra i protagonisti di questa prima edizione c'è Alessandro Badinelli, un 22enne di Viterbo che, sebbene in tv sia apparso solo in mimetica e divisa militare, nella vita sogna di diventare un rapper. Per il momento, però, per timidezza non ha proposto le sue canzoni neppure sui social, anche se spera che l'esperienza nello spettacolo possa aprirgli nuove strade: ecco com'è nella vita "vera" .

Chi è Alessandro Badinelli

Alessandro Badinelli è un ragazzo di 22 anni, è nato a Sutri, un paesino in provincia di Viterbo dove ancora oggi vive con mamma, nonna e fratello adottivo, ed è diventato famoso dopo essere entrato nel cast de La Caserma, il nuovo docu-reality di Rai 2. È da quando aveva 14 anni che lavora, dopo aver finito le scuole medie ha infatti abbandonato gli studi, ha capito di preferire avere i soldi in tasca piuttosto che passare intere giornate sui libri. Oggi è impiegato in una catena di fast food, anche se spera che l'esperienza televisiva possa aprirgli nuove strade. Il suo sogno è diventare musicista, ama il rap e si diletta anche nella scrittura di testi. Per il momento, però, non ha pubblicato ancora nulla per timidezza.

Lo stile di Alessandro Badinelli

Essendo un docu-reality "a tema", i protagonisti de La Caserma vengono chiamati a indossare le apposite divise e mimetiche fornite dalla produzione ma, una vola terminato il programma, tutti tornano alla vita "reale" e al loro stile casual e trendy. Alessandro Badinetti ne è la prova evidente: abbandonate la maxi tute militari, da libero sfogo alla sua creatività tra felpe col cappuccio, giacche di jeans, t-shirt stampate e canotte di note squadre di basket americane. Porta lo smalto nero sulle unghie e il piercing al naso, ama scattarsi i selfie e non perde occasione per mettere i muscoli in mostra. Il dettaglio che lo rende davvero irriconoscibile da quando ha terminato le riprese del programma? I capelli, visto che li ha tinti in un esuberante biondo platino.