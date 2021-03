Era il 2003 quando Alessandra Pierelli fece la sua prima apparizione su un palcoscenico televisivo, aveva 24 anni e decise di diventare una delle corteggiatrici di "Uomini e Donne", programma che quell'anno vide come protagonista Costantino Vitagliano, uno dei primi tronisti della storia. Alla fine riuscì a sbaragliare la concorrenza, diventando la sua scelta: da quel momento in poi divenne richiestissima in tv, spopolando con la sua semplicità e con la sua bellezza naturale. Sono passati più di 10 anni da quel momento e, sebbene si sia ritirata dal mondo dello spettacolo, continua a essere amatissima dai vecchi fan: in quanti hanno visto come è diventata oggi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Da Uomini e Donne alla vita da mamma

Nonostante le migliaia di sostenitori che fin dall'inizio avevano creduto in quella "fiaba televisiva", la storia d'amore tra Alessandra Pierelli e Costantino Vitagliano non durò molto. Dopo qualche mese di convivenza e di ospitate, i due si lasciarono, continuando però a lavorare nel mondo dello spettacolo (naturalmente da "separati"). Negli anni successivi Alessandra finì ancora una volta al centro dell'attenzione dei media ma per qualcosa di davvero preoccupante: per colmare alcune insicurezze si sottopose a un intervento di liposuzione, arrivando a rischiare di perdere la vita. Dopo quella terribile esperienza decise di abbandonare il mondo della tv per ritirarsi a vita privata e ad oggi non potrebbe essere più soddisfatta della scelta fatta. La Pierelli si è sposata con Fabrizio Baldassari, è diventata mamma di due splendidi bambini e, nonostante abbia superato i 40 anni, continua a vantare la bellezza semplice che l'ha sempre contraddistinta.

in foto: Alessandra con Costantino Vitagliano

Oggi Alessandra Pierelli ha la passione per le griffe

Dal punto di vista estetico Alessandra Pierelli sembra non essere cambiata affatto, vanta ancora un viso da eterna ragazzina e, fatta eccezione per il colore di capelli leggermente più chiaro rispetto al passato, è praticamente impossibile trovare qualche differenza. Quando si parla di stile, invece, col passare degli anni la rivoluzione è diventata evidente. L'ex corteggiatrice ha detto addio ai jeans a vita bassa, alle maxi cinte con il logo di cristalli Liu Jo, alle giacche colorate e aderenti in pieno stile anni 2000, ora è molto più sofisticata e soprattutto ama le griffe. Spazia tra pantaloni Gucci fiorati, accessori di Valentino, pochette di Louis Vuitton, non rinunciando quasi mai ai tacchi a spillo. Insomma, Alessandra riesce a conciliare alla perfezione le esigenze da mamma con la passione per la moda. In quanti sognano di vederla ancora una volta in tv?