L'estate e le sue temperature bollenti è arrivata ma non per questo la moda si ferma. Max Mara ha infatti organizzato una sfilata per presentare la collezione Resort 2022 e, complice il quasi totale allentamento delle restrizioni, è tornata al formato "tradizionale" dell'evento. Il front-row si è dunque riempito di star, anche se a spiccare per bellezza ed eleganza è stata soprattutto Alessandra Mastronardi. L'attrice, che da sempre viene considerata una vera e propria icona di stile, ha accolto la bella stagione con un sinuoso e raffinato abito lungo, decretando il colore must-have di stagione, il giallo brillante.

Il look da sfilata di Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi era tra le star che hanno assistito alla sfilata ischitana di Max Mara, ad accompagnarla nel front-row è stato il fidanzato e futuro marito Ross McCall, al fianco del quale è apparsa raggiante e innamoratissima. Poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda per un evento tanto atteso? Assolutamente no e ne ha approfittato per imporre la nuance must-have dell'estate, il giallo, colore che ispira positività, speranza e freschezza. L'attrice è apparsa in versione dea in total yellow con indosso un lungo e sinuoso abito di Max Mara, un modello plissettato, con lo scollo all'americana e un drappeggio argentato che ha esaltato il punto vita. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali gold e una pochette in tinta, anche se a fare differenza è stato il sorriso smagliante che ha stampato sul viso.

in foto: Alessandra Mastronardi e Ross McCall

La collezione Resort 2022 di Max Mara

Max Mara ha presentato la collezione Resort 2022 al Mezzatorre Hotel di Ischia, per i suoi nuovi abiti la Maison si è ispirata a Local Color di Truman Capote, evocando l'epoca d'oro dei viaggi, considerati non semplici transiti da un luogo all'altro ma vere e proprie fonti di ispirazione capaci di stimolare creazione e scrittura. I celebri "cigni" di Capote erano creature dall'innata raffinatezza ed è proprio a loro che si rifà la donna della griffe tra gonne arricciate in vita, sandali con la suola di paglia, borse di vimini, nuance accese e ispirate ai colori della natura. Insomma, la donna di Max Mara è una vera e propria diva degli anni '50 ma è capace di aggiungere un tocco sportivo e uno stile contemporaneo a tutti i look.