Alessandra Mastronardi presenta “Carla” Alla Scala: il look bon-ton con la it-bag da 4mila euro Alessandra Mastronardi ha presentato il suo nuovo film Carla Alla Scala di Milano e ne ha approfittato per sfoggiare uno dei suoi look bon-ton. Per partecipare alla conferenza ha infatti indossato una camicia bianca, una gonna a pieghe e una it-bag di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Mastronardi è tornata ed è pronta a godersi il successo del suo nuovo film. Si chiama Carla, è dedicato a Carla Fracci, l'étoile italiana scomparsa lo scorso maggio, e arriverà al cinema l’8, il 9 e il 20 novembre, per poi essere trasmesso a dicembre su Rai1. Ieri per lei è stata una giornata importante: ha presentato la pellicola al teatro Alla Scala di Milano, mostrandosi in pubblico dopo un lungo periodo di assenza dagli eventi mondani. Poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda per un'occasione simile? Assolutamente no e ne ha approfittato per sfoggiare un look bon-ton con un dettaglio di lusso.

Il look bon-ton di Alessandra Mastronardi

Ieri il teatro Alla Scala ha ricordato Carla Fracci tenendo la conferenza stampa e la prima del film a lei dedicato. La protagonista Alessandra Mastronardi non poteva mancare e ha incantato tutti con il suo look bon-ton e griffato. Se durante la serata ha indossato un elegante abito dalle trasparenze audaci, durante il photocall del pomeriggio ha dato spazio al glamour. A firmare l'outfit è stata la Maison Dior, che per lei ha pensato a un completo da donna in carriera perfetto per l'autunno. L'attrice ha infatti abbinato una semplice camicia bianca a maniche lunghe a una maxi gonna a pieghe in grigio, un modello alla caviglia con la chiusura a portafoglio e una fibbia intorno al punto vita. A completare il tutto, un cappottino dalle decorazioni floreali tenuto sulle spalle e le iconiche sling-back col fiocchetto laterale di Dior.

Alessandra Mastronardi in Dior

Quanto vale l'iconica borsa di Alessandra Mastronardi

A fare la differenza nel look della Mastronardi è stata la borsa. Si tratta di una vera e propria it-bag, è amatissima dalle star e ricorda lo stile della compianta Lady Diana (che le ha dato addirittura il nome). L'attrice ha infatti aggiunto al look una Lady Dior in rosso ciliegia, ovvero la borsa in pelle d'agnello con cuciture Cannage e ciondoli logati diventata ormai il simbolo dell'eleganza della Maison francese. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 3.900 euro. Insomma, Alessandra ha dimostrato ancora una volta di essere un'icona fashion bon-ton e di classe, anche se non può fare a meno di rivelare una sfrenata passione per il lusso con le sue scelte di stile.