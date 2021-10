Alessandra Celentano spettinata e senza trucco: il look casalingo nasconde un dettaglio di lusso Alessandra Celentano è molto seria ed esigente sul palco di Amici ma nella vita privata non esita a mettere in mostra il suo lato più ironico. Sui social si è mostrata senza trucco e spettinata ma, nonostante il look casalingo, non ha rinunciato al lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Alessandra Celentano è da anni una delle protagoniste indiscusse di Amici di Maria De Filippi, è la professoressa di danza più dura ed esigente, tanto da dare vita a divertenti siparietti che però non sempre gli allievi apprezzano, visto che mettono in discussione le loro doti. Se sul palco di Canale 5 è sempre rigorosa come richiesto a una qualsiasi ballerina di danza classica, nella vita privata non perde occasione per rivelare la sua profonda ironia. Di recente si è servita dei social per mettere in mostra un insolito look "casalingo" che però nasconde un dettaglio di lusso.

La foto al naturale di Alessandra Celentano

La professoressa Alessandra Celentano non ha resistito alla moda delle foto senza make-up e su Instagram ha postato un suo scatto in versione acqua e sapone. Dopo aver spopolato con la t-shirt dedicata alla danza, ora si è lasciata immortalare al naturale. È apparsa alla guida della sua auto con indosso una felpa teddy bear in grigio, dei pantaloni della tuta neri e degli occhiali da vista con la montatura scura. La cosa particolare è che non ha usato il trucco e ha la chioma spettinata, tanto da aver ironizzato sulla questione nella didascalia scrivendo: "Pettinatura casalinga a fungo: comoda e divertente".

Il Love Bracelet di Cartier indossato da Alessandra Celentano

Quanto costa il bracciale griffato di Alessandra Celentano

I fashion addicted più incalliti, però, non si sono lasciati distrarre dal look comodo e acqua e sapone, hanno notato un dettaglio di lusso molto particolare: la Celentano non ha rinunciato a un bracciale davvero prezioso nella sua quotidianità. Al polso ha sfoggiato infatti l'iconico Love Bracelet di Cartier, per la precisione il classico modello in oro giallo 18 carati che sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 6.900 euro. Insomma, Alessandra è ormai una star sofisticata che ama le griffe: quale sarà il suo prossimo look prezioso?