Aldo Montano ieri e oggi, com’è cambiato lo schermidore dagli esordi alle Olimpiadi 2021 Ricordate Aldo Montano, lo schermidore che è stato fidanzato con Manuela Arcuri e Antonella Mosetti? Dopo il trionfo ad Atene 2004, oggi torna alle Olimpiadi di Tokyo 2020: ecco come è cambiato dagli esordi a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Aldo Montano, lo schermidore toscano che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene del 2004? Al di là dei successi professionali raggiunti, è finito spesso al centro delle attenzioni dei media per le sue storie d'amore con diverse donne del mondo dello spettacolo, da Manuela Arcuri ad Antonella Mosetti, fino ad arrivare all'attuale moglie Olga Plachina. Sono passati anni dal suo debutto in nazionale ma oggi, in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, è tornato a gareggiare con la squadra italiana. Nonostante i 42 anni non ha perso la grinta e il fascino che da sempre lo contraddistinguono.

La trasformazione di Aldo Montano

Aldo Montano è nato a Livorno nel 1978 e ha raggiunto il successo internazionale nel 2004 dopo aver vinto la medaglia d'oro individuale nella scherma alle Olimpiadi di Atene. Il grande pubblico, però, lo ha conosciuto grazie alla sua ex "famosa" Manuela Arcuri, alla quale è stato legato diversi anni all'inizio del 2000.

Aldo Montano nel 2005

Al suo fianco ha calcato diversi palcoscenici ambiti, diventando una vera e propria star oltre che un campione. Sono passati anni da allora e, nonostante abbia continuato a bazzicare tra tv e passerelle anche al fianco della successiva fidanzata Antonella Mosetti, oggi ha occhi solo per moglie Olga (di 17 anni più giovane). Dopo Tokyo 2020 tornerà nel mondo dello spettacolo? L'unica cosa certa è che avrebbe ancora tutte le carte in regola per farlo.

Aldo Montano con i capelli lunghi e le basette maxi

L'evoluzione degli hair look di Aldo Montano

Aldo Montano ha raggiunto i 42 anni e rispetto agli esordi è cambiato moltissimo. Al di là dei naturali segni del tempo comparsi sul viso, dall'inizio della carriera ad oggi ha stravolto i suoi hair look.

Aldo Montano torna ai capelli corti nel 2016

Durante le prime Olimpiadi portava i capelli lunghi con la fila centrale, poi li ha tagliati ma senza rinunciare al ciuffo (fonato), mentre ai tempi di Manuela Arcuri sfoggiava un caschetto mosso, diventato sempre più "selvaggio" negli anni successivi. Oggi ci ha dato un taglio netto, optando per un'acconciatura bon ton con la fila laterale. Il dettaglio "ribelle" a cui non ha rinunciato? Gli orecchini a entrambi i lobi delle orecchie. Come si presenterà a Tokio 2020?