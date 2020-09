Alba Parietti è molto attiva sui social, basti pensare al fatto che durante la quarantena ha ottenuto un vero e proprio boom di like grazie alle sue foto senza trucco. Dopo aver passato l'estate tra costumi sgambati per la vacanza a Ibiza e look dal mood invernale per la settimana passata in montagna, ora è tornata alla "normalità". Poteva mai non documentare su Instagram l'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Francesco Oppini? Assolutamente no. Lo scorso venerdì a pochi minuti dalla diretta su Canale 5 ha condiviso un breve video in cui ha mostrato una parte della sua enorme dimora, annunciando di aver allestito alla perfezione la postazione da cui avrebbe seguito con attenzione il programma.

La casa di Alba Parietti

La showgirl ha un enorme salone con degli arredi dallo stile barocco, da uno specchio con la cornice dorata a un cavallo di legno, fino ad arrivare alle statue sul camino e ai candelabri. Ha divani e poltrone rosso fuoco, una scalinata che probabilmente porta alle camere da letto e una vetrata che dà sul giardino. Qui ha fatto costruire una mini piscina, luogo in cui probabilmente passa le giornate calde con gli amici a prendersi cura della tintarella, visti i numerosi lettini che lo decorano. Chi convive con lei? L'adorabile cagnolino Venghi che non la abbandona neppure per un istante e che al nome di Francesco non ha potuto fare a meno di scodinzolare con entusiasmo. Insomma, a quanto pare la Parietti non se la passa affatto male e, come quasi tutte le star, cura nei minimi dettagli l'arredamento della sua casa di lusso. In quanti vorrebbero un salone e una terrazza grandi come i suoi?