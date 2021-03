Akash Kumar è il modello originario di Nuova Delhi di cui si parla molto negli ultimi giorni: dopo aver incantato tutti con i suoi occhi di ghiaccio a Ballando con le stelle qualche anno fa, di recente è sbarcato a L'Isola dei Famosi. Sebbene sia stato eliminato durante la terza puntata, rifiutando la possibilità di rimanere su Parasite Island, cosa che ha fatto infuriare la padrona di casa Ilary Blasi, il suo nome continua a essere tra i più ricercati sul web. Oggi siamo abituati a vederlo bellissimo in tv ma, al di là della polemica sul colore degli occhi (che in molti hanno insinuato sia stato "ritoccata), fino a qualche tempo fa vantava un aspetto un tantino diverso: ecco le foto che mostrano la sua trasformazione.

Akash, dalle treccine afro ai ricci selvaggi

Akash Kumar ha 29 anni, è nato a Nuova Delhi da padre indiano e madre brasiliana ma si è trasferito in Italia da bambino. Fin da giovanissimo ha lavorato nel mondo della moda, spopolando con i suoi magnetici occhi azzurri. Fatta eccezione per le acconciature, nel corso della carriera non è cambiato molto, basti pensare al fatto che ancora oggi lo sguardo color ghiaccio è il segreto del suo successo. In fatto di hair look, invece, non ha mai avuto paura di osare, spaziando tra tagli cortissimi, treccine afro e ricci lunghi e selvaggi. Porta quasi sempre la barba incolta ma non di rado si rasa totalmente, assumendo l'aspetto di un ragazzino. La cosa impressionante è che, nonostante il passare del tempo, non perde il fascino che lo contraddistingue.

in foto: Akash con le treccine afro

Akash Kumar ha gli occhi rifatti?

Ogni volta che Akash appare in tv o sui social è impossibile non rimanere stregati dai suoi occhi di ghiaccio che, fusi con la carnagione olivastra ereditata dal padre indiano, danno vita a un mix perfetto e sopratutto super sexy. Di recente, però, sono stati molti coloro che hanno insinuato che quell'azzurro chiaro delle sue iridi non sia naturale. Secondo i malpensanti quella nuance irresistibile sarebbe il risultato diun ritocco col brightocular, un intervento di chirurgia vera e propria che permetterebbe di modificare il colore degli occhi in poche ore . Sul web girano una serie di scatti che immortalano il modello con uno sguardo decisamente diverso, ovvero con gli occhi scuri, cosa che non farebbe altro che confermare il gossip. Il modello, però, ha sempre smentito la notizia e urla a gran voce di aver ereditato lo sguardo dalla mamma brasiliana.