Aka7even cambia stile: addio ciuffo biondo e abiti da rapper, ora è castano e veste da lord Aka7even è tra gli ospiti di Verissimo di sabato 4 dicembre e fin dall’apparizione sul palco ha dimostrato di aver rivoluzionato il suo stile. Ha detto addio al ciuffo biondo e agli abiti da rapper, ora è castano e indossa completi eleganti da lord.

A cura di Valeria Paglionico

L'edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi è stata tra le più seguite degli ultimi anni, tanto che, nonostante su Canale 5 vada in onda la nuova stagione, i vecchi protagonisti sono ancora amatissimi. Tra loro c'è Aka7even, diventato ormai una star della musica, tanto da essersi aggiudicato anche un awards agli MTV Ema's. Oggi è tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e ritorna a parlare dell'esperienza al talent che gli ha stravolto la vita. il dettaglio che è balzato subito all'occhio? Ha rivoluzionato il suo stile, dicendo addio al ciuffo biondo e agli abiti da rapper per dare spazio alla chioma naturale e a un look da lord.

Il look di Aka7even a Verissimo

Per partecipare a Verissimo nel pomeriggio di sabato 3 dicembre Aka7even ha dato il meglio di lui in fatto di look, dicendo addio agli abiti e agli accessori da rapper. Negli studi Mediaset è apparso elegantissimo in azzurro con indosso un completo over con pantaloni ampi e giacca doppiopetto, il tutto arricchito da camicia e cravatta di raso in tinta. Per quanto riguarda i capelli, non solo ha tagliato il ciuffo vaporoso che sfoggiava ad Amici ma è ritornato anche al suo colore naturale, il castano scuro. Il dettaglio a cui non riesce proprio a rinunciare? I piercing a cerchietto portati a entrambe le orecchie e la collana a catena.

Il nuovo stile sofisticato di Aka7even

Sono ormai lontani i tempi in cui Aka7even si esibiva sul palco di Amici in bomber e tute oversize: complice il successo, ha rivoluzionato il suo guardaroba, trasformandosi in un lord. Il completo colorato e over sfoggiato a Verissimo non è il primo che ha indossato di recente, lo aveva già fatto sui social, dove era apparso elegantissimo in giacca e pantaloni arancioni di Stella McCartney. Certo, non rinuncia mai agli anfibi dall'animo ribelle, ma è chiaro che non si sente più un ragazzino e vuole dimostrarlo anche con il suo stile. Non sorprende, dunque, che abbia detto addio anche all'iconico ciuffo biondo, un dettaglio un po' troppo "teen" per l'immagine sofisticata che si sta costruendo. Prossimamente metterà in atto qualche nuovo "colpo di testa"?