Ainett Stephens al GF Vip 6, le foto ieri e oggi: dagli esordi come Gatta Nera non è cambiata affatto Ainett Stephens è una delle protagoniste della sesta edizione del GF Vip ma in quanti la ricordano agli esordi? Era il 2006 quando debuttò in tv nei panni de la Gatta Nera e, nonostante siano passai quasi 20 anni, continua a vantare una bellezza mozzafiato, tanto che per lei il tempo sembra non essere mai passato.

Ainett Stephens è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality che ha segnato il suo ritorno in tv dopo diversi anni di pausa. Intervistata da Alfonso Signorini ha raccontato del suo passato difficile, dei problemi di salute del figlio Christopher della straziante storia della mamma e della sorella, scomparse (e probabilmente uccise e bruciate) quando lei era appena arrivata in Italia. Oggi ha 39 anni e, nonostante sia mamma, vanta una forma fisica mozzafiato, tanto che a primo impatto per lei il tempo sembra non essere passato affatto. In quanti la ricordano agli inizi degli anni 2000 quando fece il suo esordio in tv nei panni della Gatta Nera? Nonostante siano passati decenni da allora, non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue. La modella è così splendida e in forma che sembra non invecchiare mai.

Ainett Stephens, da la Gatta Nera al Grande Fratello Vip

Era il 2006 quando Ainett Stephens è diventata nota al grande pubblico, ricopriva il ruolo della Gatta Nera, la valletta che accompagna Pino Insegno nella conduzione del Mercante in fiera su Italia 1, e riusciva a incantare tutti con la sua bellezza mozzafiato. Fisico statuario, seno procace, capelli lunghi e fluenti, sguardo profondo, il tutto esaltato da una chioma extra riccia e da una serie di tutine "seconda pelle" in latex total black. All'epoca aveva poco più di 20 anni e grazie al suo fascino irresistibile divenne fin da subito un'indiscussa icona di splendore e di sensualità, una vera e propria "Venere nera" moderna e di origini venezuelane.

Ainett Stephens sul calendario di Fox nel 2006

Ainett Stephens oggi, a 39 anni è in splendida forma

Concorsi di bellezza, calendari senza veli, esperienze in tv: in circa due decenni Ainett ha avuto moltissime esperienze nel mondo dello spettacolo, tanto che ad oggi il suo nome è noto praticamente a tutti. Nel 2015 ha sposato l’imprenditore Nicola Radici, dal quale ha avuto il figlio Christopher. Quest'ultimo soffre del disturbo dello spettro autistico ed è proprio per prendersi cura di lui che Ainett ha deciso di allontanarsi dalla tv per qualche tempo.

Ainett Stephens nel 2014

Da qualche settimana è entrata nella casa del GF Vip 6 e il dettaglio che tutti hanno notato fin dalla prima puntata è che dai primi anni 2000 a oggi non è assolutamente cambiata. Che la cosa sia legata a una questione di geni o a uno stile di vita sano, non importa, la cosa certa è che la Stephens sembra aver scoperto la ricetta segreta dell'elisir di "eterna giovinezza". In quante vorrebbero arrivare alla soglia dei 40 anni in forma tanto smagliante?