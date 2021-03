Aiello, pseudonimo di Antonio Aiello, è uno dei Big in gara della 71esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa con il brano inedito "Ora". Dopo aver spopolato con "Vienimi (a ballare)" la scorsa estate, ora affronta una nuova e ambita esperienza. Nonostante sia molto giovane, non è la sua prima volta sul palcoscenico dell'Ariston, lo aveva già calcato nel 2011 nella categoria Nuove Proposte prima di raggiungere il successo nel 2019 con "La mia ultima storia". Si è sempre distinto per talento e bellezza ma la cosa che in pochi notano è che ha la passione per i tatuaggi. Ne ha diversi sparsi sulle braccia e sono tutti molto originali: ecco cosa raffigurano i disegni e il loro significato.

I tatuaggi all'interno del braccio

Aiello si è fatto tatuare quasi completamente il braccio destro, dove compaiono diversi disegni molto originali. Nella parte interna del bicipite, ad esempio, ha un panorama esotico effetto cartoon con tanto di palme, spiaggia e mare. Non ne ha mai rivelato il significato ma potrebbe essere un riferimento alla sua passione per il mare. Poco sopra, invece, c'è un occhio (sempre effetto cartoon) che potrebbe rappresentare una sorta di protezione dalle forze del male. Sul braccio, invece, si è lasciato imprimere con l'inchiostro indelebile una nuvoletta e una pecora nera.

Il tatuaggio della caffettiera

Sul bicipite, invece, compare il disegno di una caffettiera, ovvero la classica moka. Il cantante non ne ha mai rivelato il significato ma potrebbe essere legato al suo amore per il caffè oppure semplicemente un riferimento alla voglia di rilassarsi. Poco sotto sempre sul braccio c'è invece il simbolo della pace in rosso fuoco con i contorni leggermente sfumati.

Il tattoo dei due amici abbracciati

Sull'avambraccio di Aiello c'è un altro tatuaggio molto originale, raffigura il profilo di due uomini di spalle mentre si abbracciano con affetto. Non ne ha mai rivelato il significato ma sembrerebbe essere un chiaro simbolo di amicizia fraterna. Durante le numerose interviste che rilascerà a Sanremo spiegherà a chi lo ha dedicato?