Adriana Volpe è tra i volti più amati della tv italiana e, nonostante abbia una carriera ventennale alle sue spalle, continua a essere sempre sulla cresta dell'onda. Conduttrice, opinionista, modella, concorrente del Grande Fratello Vip: è una showgirl a 360 gradi e sui social non perde occasione per documentare la sua quotidianità. Ha da poco chiuso il lungo matrimonio con l’immobiliarista Roberto Parli ma, nonostante ciò, il suo aspetto non ne ha risentito ed è in splendida forma. Il dettaglio che riesce a lasciare sempre senza parole i fan? Alla soglia dei 50 anni vanta una silhouette mozzafiato, tanto da poter fare tranquillamente invidia alle colleghe molto più giovani.

Adriana Volpe non ama la palestra

Siamo sempre stati abituati a credere che per vantare un corpo da urlo come quello delle star ci si dovesse sottoporre a degli allenamenti faticosi e intensi, Adriana Volpe a 48 anni è stata capace di smentire ogni luogo comune. Ha infatti ammesso di non essere fissata con la palestra. Fatta eccezione per qualche esercizio mirato, preferisce avere una vita molto attiva e dinamica piuttosto che seguire dei training brucia grassi ad alta intensità. Si tiene in forma semplicemente dividendosi tra lavoro e vita da mamma: così facendo, si ritrova alle prese con mille impegni che le permettono di stimolare naturalmente il metabolismo.

in foto: Adriana Volpe in bikini

La dieta e la passione per le terme

Cosa dire, invece, della dieta di Adriana Volpe? Anche in questo caso la showgirl ci tiene a precisare di non seguire nessun regime restrittivo, anche se sta particolarmente attenta all'alimentazione, puntando solo su cibi sani. Ama diversificare, dunque prova a comprare sempre prodotti diversi al supermercato, privilegiando i cibi di origine italiana, la frutta e la verdura di stagione. L'ultimo segreto di cui si serve regolarmente per tenersi in forma? È una grande fan delle terme, le frequenta sia in estate che in inverno e per lei sono un vero e proprio toccasana, soprattutto nei periodi stressanti. In quante prenderanno ispirazione da lei per vantare una silhouette impeccabile a quasi 50 anni?