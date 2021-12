Adele prima e dopo il make-up: la trasformazione della cantante con il trucco Siamo sempre stati abituati a vedere Adele elegante e impeccabile sul palco ma com’è al naturale? Su YouTube lo ha mostrato, non avendo paura di rivelare la sua trasformazione prima e dopo il make-up.

A cura di Valeria Paglionico

Adele è tornata e con il suo nuovo album intitolato 30 sta letteralmente spopolando. È il primo lavoro post divorzio e post dimagrimento e, a quanto pare, le due cose non le hanno fatto perdere il talento che da sempre la contraddistingue. Ogni volta che appare sul palco spopola con la sua eleganza (di recente, ad esempio, ha sfoggiato degli appariscenti orecchini coordinati al tatuaggio) ma quasi mai si è mostrata in pubblico in versione acqua e sapone. Di recente ha fatto un'eccezione rivelando non solo il viso senza trucco ma anche tutti i segreti della beauty routine che segue quotidianamente.

Adele con il viso "truccato a metà"

Avete mai visto Adele senza trucco? Nelle ultime ore lo ha fatto e il video è diventato virale. Si è lasciata immortalare con il viso completamente libero dal make-up mentre si affida alla celebre make up artist transgender 27enne Nikkie de Jager, meglio conosciuta sui social come NikkieTutorials, e ha documentato la trasformazione prima e dopo il trucco. Nella prima parte della clip appare un tantino imbarazzata con indosso un maglione color biscotto e il viso senza eye-liner, rossetto e fondotinta. Nikkie, poi, le ha truccato solo la metà destra del viso servendosi di correttore, cipria e pennelli. Il risultato? A fine opera lo sguardo è apparso evidentemente più profondo, la bocca più delineata e la pelle più levigata.

Adele con NikkieTutorials

I segreti beauty di Adele

Durante il tutorial Adele ha rivelato anche alcuni piccoli segreti del suo beauty look, primo tra tutti quello che riguarda le sopracciglia: le tinge per renderle più folte e scure, visto che naturalmente sono così bionde e pallide da sembrare quasi invisibili. Ogni quanto ripete l'operazione? Una volta alla settimana. Per quanto riguarda gli occhi, le piace l'eye-liner allungato, le permette di esaltare i suoi splendidi occhi azzurri da cerbiatta, mentre sul viso usa regolarmente l'illuminante. Insomma, sebbene Adele a primo impatto sembri abbastanza "naturale", in verità si serve di alcuni piccoli trucchi per essere ancora più bella.