Adelaide De Martino, la sorella di Stefano pronta per il GF Vip 6 che ama le griffe Da qualche giorno si parla molto di Adelaide De Martino, la sorella 27enne di Stefano, il motivo? Sarebbe tra le nuove concorrenti del GF Vip 6. In quanti hanno mai spulciato il suo profilo social? Dalle foto che posta su Instagram sembrerebbe avere la passione per le griffe e per la moda di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Adelaide De Martino, la sorella minore di Stefano, potrebbe essere tra i concorrenti del GF Vip 6 che entreranno nella casa tra fine novembre e dicembre. Complice il fatto che il reality è stato prolungato fino a marzo, la produzione ha deciso di "mettere del pepe" al programma facendo varcare la porta rossa a dei nuovi "vipponi". La sorella del ballerino sarebbe assolutamente perfetta per le dinamiche della trasmissione: tra parenti "famosi" e un bel caratterino, di sicuro darebbe del filo da torcere ai coinquilini. Il dettaglio che non passa inosservato agli appassionati di moda? A giudicare dal suo profilo social, ha la passione per gli accessori griffati.

Lo stile trendy della sorella di Stefano De Martino

Ex cognata di Belén Rodriguez, sorella di Stefano De Martino e zia del piccolo Santiago: Adelaide De Martino sembra essere la concorrente perfetta per il GF Vip, anche perché, così come Soleil e le altre, ha stile da vendere. Ha 27 anni, vive a Napoli e, come si nota dai numerosi post sul suo profilo social, ha tutte le carte in regola per diventare una fashion influencer. Minidress a fiori, look total white per l'inverno, giacche oversize, maxi cuissardes: la sorella del ballerino sembra seguire proprio tutti i trend più gettonati di stagione. Porta i capelli lunghi e predilige i make-up acqua e sapone, a prova del fatto che va fiera della sua bellezza naturale.

Adelaide De Martino con la borsa Prada

Gli accessori di lusso di Adelaide De Martino

Spulciando il suo profilo Instagram, si nota inoltre un altro dettaglio particolare: Adelaide va matta per gli accessori griffati, primi tra tutti le borse. Ne ha di tutti i tipi e di tutte le Maison, dalla classica tracolla in pelle trapuntata di Chanel alla mini bag di Bottega Veneta, fino ad arrivare alla classica borsa logata di Prada e all'iconica Saddle di Dior. Costumi Dsquared2, felpe di Giambattista Valli, maglioni Calvin Klein: la sorella di Stefano sembra non poter fare proprio a meno della moda di lusso. Nella casa del GF Vip farà concorrenza a Soleil e a Sophie, al momento le più trendy del reality?