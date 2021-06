Dimenticate i micro shorts di jeans che hanno spopolato negli anni scorsi, nell'estate 2021 non si potrà fare a meno dei bermuda. I classici pantaloncini in denim, dunque, si sono "allungati", non lasciano più cosce e lato b in bella mostra ma sono lunghi fino al ginocchio. A dimostrarlo è stata Stella Bossari, che per una giornata al mare con il fidanzato ha sfoggiato un bermuda casual e super trendy. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, si tratta di un modello non solo comodo e versatile ma anche iper femminile, soprattutto se abbinato nel modo giusto: ecco quali sono i modelli da avere assolutamente durante le prossime vacanze.

Il look per l'estate di Stella Bossari

Stella Bossari si è fidanzata e, complici le ultime giornate di caldo tropicale, il ragazzo ne ha approfittato per portarla in riva al mare, così da farle un regalo davvero romantico. La figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback poteva mai rinunciare allo stile? Assolutamente no e ne ha approfittato per sfoggiare il capo che di sicuro diventerà il must-have dell'estate 2021. Di cosa si tratta? Del bermuda di jeans, per la precisione un modello leggermente over, a vita bassa, lungo fino al ginocchio e con gli orli sfrangiati. Ha poi completato il tutto con un crop top in verde acido con delle adorabili maniche a palloncino in stile gitana. In quante imiteranno questo look per la bella stagione?

in foto: Il look estivo di Stella Bossari

Come abbinare i bermuda di jeans

Non essendo corti come i "cugini" micro shorts, i bermuda di jeans permettono di concedersi qualche dettaglio un tantino più audace nel look. Le gambe sono coperte fino al ginocchio, dunque la pancia può essere messa in mostra con crop top, così come il décolleté, che può essere messo in risalto con delle scollature profonde. Nelle serate estive fresche questi pantaloni vanno abbinati a dei blazer oversize, magari strizzati in vita con una mini cintura, mentre, per quanto riguarda le scarpe, l'ideale è abbandonare i tacchi. Chi, però, non vuole perdere centimetri con sneakers e infradito rasoterra, può concedersi delle sling-back o dei sandali a ciabattina in versione alta. Insomma, i bermuda in denim sono versatili, comodissimi e soprattutto glamour.