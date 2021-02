Chignon bassi, trecce laterali, volumi morbidi e capelli sciolti: le idee per le acconciature sposa 2021 sono davvero tantissime e si adattano sia ai capelli lunghi che a quelli più corti. Le tendenze vogliono hair style non troppo rigorosi e ordinati, preferendo quindi acconciature morbide, onde sinuose e raccolti con i volumi al punto giusto per creare un look in armonia con ogni dettaglio del matrimonio.

Le acconciature sposa con i capelli sciolti

Quando si pensa all'acconciatura sposa si pensa sempre ai capelli raccolti o semi raccolti, e raramente ai capelli sciolti che però sono una valida alternativa per chi non ama avere il viso scoperto e non sopporta styling fermati da pinzette e forcine. Il capello sciolto per l'acconciatura della sposa può creare un look elegante e raffinato nella sua semplicità: è perfetto per esempio da abbinare a un abito molto ricco decorato con pietre e strass, oppure se vuoi indossare una coroncina gioiello o una corona di fiori per decorare i tuoi capelli.

I capelli sciolti per il giorno del matrimonio potranno essere sia lisci che mossi a seconda del tuo tipo di capello: se infatti naturalmente la tua chioma è molto liscia e i capelli sono fini è meglio evitare un look mosso, perché l'onda potrebbe appiattirsi dopo pochissimo tempo e rovinare il tuo look. Se hai i capelli lisci prediligi una piega studiata ad hoc in base alle tue esigenze, strutturando i volumi alla radice abbinando degli accessori come coroncine e dettagli gioiello. Se invece il tuo capello è corposo o mosso invece, potrai creare delle onde sinuose e morbide da lasciare sciolte oppure da impreziosire con fiori tra i capelli e accessori luminosi. In entrambi i casi, se il tuo parrucchiere creerà i volumi cotonando i capelli nella giusta posizione, potrai indossare tranquillamente il velo.

Acconciature sposa: i semiraccolti

Il semiraccolto è uno dei look più amati dalle spose anche nel 2021: un'acconciatura semplice ed elegante scelta anche da Kate Middleton nel giorno del suo matrimonio con William, quando ha sfoggiato un morbidissimo semiraccolto fermato dietro la nuca e onde leggere e morbide. Il semiraccolto è perfetto per chi ama le acconciature non troppo elaborate ma non vuole avere ciocche libere ai lati del viso, che potrebbero essere scomode soprattutto nella stagione più calda.

Il semiraccolto è strutturato in modo che una porzione di capelli sia libera e sciolta, mentre la parte superiore della chioma è fissata dietro la nuca spesso con accessori gioiello come fermagli e forcine preziose. Il semiraccolto può essere essenziale e semplice con ciocche attorcigliate a creare un effetto torchon e fermate dietro la nuca, oppure impreziosito con trecce che partono dai lati del viso per finire dietro la testa. Anche in questo caso si può creare una cotonatura ad hoc per indossare il velo.

I capelli raccolti per la sposa

L'acconciatura raccolta è da sempre una delle più amate: comoda, pratica ed elegante, permette di indossare facilmente il velo e può essere realizzata per lasciare il collo scoperto in estate quando le temperature sono più elevate ma anche per liberare il viso da ciuffi ribelli. Il raccolto di tendenza per il 2021 è morbido e non troppo rigoroso e ordinato, proprio come la meravigliosa acconciatura indossata da Meghan Markle nel giorno del suo matrimonio: uno chignon basso e morbido con qualche ciuffo leggermente ondulato ai lati del viso.

Solitamente i raccolti per la sposa lasciano alcune ciocche libere ai lati del viso per incorniciarlo, ma c'è anche chi ama gli chignon più puliti per lasciare il viso completamente scoperto. Il vantaggio dell'acconciatura più morbida è che si può facilmente adattare ad ogni forma del viso studiando i volumi in base al volto. Il raccolto più gettonato è senza dubbio lo chignon, al quale si possono aggiungere trecce e torchon per creare giochi di volume. Sono ideali anche gli intrecci, in particolar modo quelli impreziositi da dettagli floreali che richiamo il bouquet: in questo caso scegli una treccia spettinata e non troppo rigorosa e ordinata.

Le acconciature con i capelli corti per il matrimonio

Chi l'ha detto che la sposa deve avere per forza il capello lungo? La sposa con il capello corto è meravigliosa con il suo look sbarazzino e rebel chic. Se scegli di sposarti con il capello corto potrai scegliere anche una tipologia di abito meno convenzionale e un po' più estroso, lasciando i tuoi capelli spettinati ad arte. In questo caso è da evitare il velo, mentre è perfetto il cerchietto con la veletta soprattutto se il tuo matrimonio ha un mood vintage.

Se hai il capello corto ma non vuoi rinunciare a un look elegante e raffinato potrai pettinare i tuoi capelli in modo ordinato ed elegante, scegliendo ad esempio un pixie cut con ciuffo laterale lungo da fermare dietro le orecchie. Sul lato di capelli più corto potrai indossare un dettaglio per arricchire la tua acconciatura: può essere ad esempio un piccolo fiore oppure un dettaglio di pizzo per richiamare il tuo abito. In entrambi i casi, il taglio di capelli dovrà essere impeccabile: prenota l'appuntamento dal tuo parrucchiere il giorno prima del tuo matrimonio per farlo sistemare alla perfezione!

Le acconciature sposa per i capelli ricci

Qual è l‘acconciatura perfetta per la sposa con i capelli ricci? Se il tuo capello è corto o di media lunghezza potrai lasciare i capelli sciolti, avendo cura di definire il tuo riccio: il tuo look sarà voluminoso e sbarazzino, e potrai anche impreziosirlo con degli accessori tra i capelli: in questo modo non snaturerai il tuo look, e al tempo stesso avrai un hair style perfetto per il tuo matrimonio.

Se invece ai i capelli ricci e lunghi potrai studiare insieme al tuo hair stylist di fiducia un'acconciatura che valorizzi sia il tuo capello che il tuo viso. Il riccio potrebbe essere ripreso per creare un'onda più morbida da fissare in una coda laterale, oppure potresti creare un'acconciatura che raccolga i tuoi ricci naturali dietro la nuca, fermandoli con un fiore in abbinamento al tuo bouquet. Se invece vuoi un look differente puoi stravolgere i tuo capelli partendo da una piega liscia di base, andando poi a creare un sinuoso effetto mosso oppure un raccolto morbido e lineare.