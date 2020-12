Siete stanche dei soliti abiti neri? Se da un lato i look total black sono un simbolo di eleganza senza tempo, un evergreen che non passa mai di moda, dall'altro rischiano di rivelarsi un tantino troppo sobri e poco originali. La moda dell'inverno 2021, però, vi viene incontro, visto che a rendere un pizzico più esuberanti i vostri vestiti dark sono arrivati i glitter. Si tratta di un giusto compromesso tra lo sparkling e la tinta unita, la soluzione ideale per chi ha intenzione di rivoluzionare con stile il proprio armadio invernale, rendendolo leggermente più appariscente. La cosa che in pochi sanno è che i look glitterati non sono riservati solo alle uscite serali o al periodo delle feste, sono estremamente versatili, a patto che vengano abbinati nel modo giusto a seconda dell'occasione.

Perché scegliere gli abiti glitter per l'inverno

Il metodo ideale per aggiungere un tocco di vitalità al look total black? Puntare su un abito glitterato ma senza rinunciare al classico nero. Che si tratti di un tubino, di un minidress o di un abito lungo, non importa: l'outfit dark rappresenta una certezza per chi vuole spopolare in fatto di eleganza. La moda del momento, però, permette di aggiungere qualche dettaglio scintillante, così da "splendere" anche quando le luci sono soffuse o quando si porta un soprabito coprente. Sarebbe meglio, però, evitare lo sparkling che, oltre a essere davvero appariscente, fa anche un po' troppo "effetto feste di Natale". I vestiti glitter, al contrario, possono essere sfoggiati per tutto l'inverno, dunque anche dopo il periodo natalizio e appariranno sempre impeccabili, sofisticati e originalissimi. A questo punto, dunque, non resta che scegliere il modello più adeguato alla propria silhouette.

Come abbinare gli abiti neri con i glitter

All'apparenza gli abiti total black decorati con i glitter sembrano essere perfetti per un sofisticato look da sera, magari per un evento mondano o per qualche festeggiamento speciale, ma la verità è che sono incredibilmente versatili. Se da un lato per dare un tocco super elegante alla propria immagine possono essere abbinati a orecchini e gioielli preziosi, borse scintillanti, scarpe con il tacco, dall'altro risultano trendy e glamour anche in versione più casual. Anfibi stringati, tracolle di pelle, sneakers, collane a catena o vintage: questi sono solo alcuni degli accessori da sfoggiare con i vestiti brillantanti per trasformarli nella scelta ideale per degli appuntamenti formali da giorno. Insomma, le possibilità sono davvero tante, basta solo assecondare lo stile che più ci rappresenta.