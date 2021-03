Il 28 febbraio sono andati in onda i Golden Globe, i premi per cinema e tv assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association. Come ogni altra manifestazione, anche i Golden Globe si sono dovuti adattare alla pandemia: niente tappeti rossi né tavoli pieni di attori alla tradizionale cena di gala. Le star hanno ricevuto i premi da casa, in collegamento streaming, ma non per questo hanno rinunciato all'occasione di sfoggiare abiti firmati da sogno.

I red carpet "casalinghi" delle star

Da ormai un anno la pandemia ha fatto piazza pulita dei red carpet e dei flash dei fotografi: le star hanno trovato allora altri modi per indossare i capolavori degli stilisti, per esempio facendosi fotografare nel salotto di casa propria. Amanda Seyfried per esempio ha indossato un abito firmato Oscar De La Renta, con una profonda scollatura rifinita di fiori: lo scatto tra la porta e le tende di casa è da vera diva. Stare a casa però ha i suoi vantaggi: niente tacchi da sopportare tutta la sera. Lo sa bene Rosamund Pike, che ha abbinato al vestito rosso Molly Goddard un paio di anfibi firmati Alexander McQueen.

in foto: Rosamund Pike in Molly Goddard

La moda italiana protagonista del red carpet

La moda italiana anche quest'anno ha fatto la parte del leone: Giorgio Armani ha vestito, tra gli altri, anche Olivia Colman (in un tailleur Armani Privé) e Renée Zellweger, una delle presentatrici virtuali, in un abito di velluto blu. La padrona di casa Tina Fey, che ha presentato l'evento insieme a Amy Poehler, ha scelto un abito-blazer nero firmato Versace, portato sopra a un collant a pois. L'attrice Catherine Zeta-Jones e la collega Angela Bassett invece hanno optato per Dolce&Gabbana.

in foto: Tina Fey in Versace

Sarah Paulson invece ha optato un abito nero scollato di Prada, e con eleganza mostra perfino il braccio ingessato (con un rivestimento personalizzato Prada). Griffe italiana – ovviamente – anche per Laura Pausini, che ha trionfato ai Golden Globe in rosso Valentino.