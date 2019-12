Di regali originali per Natale ce ne sono davvero di tutti i tipi e per tutti i gusti: è davvero difficile non trovarne uno che non riesca a soddisfare i gusti e le passioni più disparate. Non ci credete? Beh, vi basterà sapere che si è anche pensato a tutti coloro che sono appassionati di gatti! Se volete rendere felice un parente, un amico o una persona a voi cara che non riesce a vivere senza il suo gatto, sappiate che ci sono tante proposte creative ed originali che non vedranno l'ora di ricevere. Infatti, sono davvero tanti gli oggetti creati ed ispirati al mondo dei felini che i loro padroncini possono utilizzare quotidianamente. Scopriamo insieme quali sono le 5 idee regalo più originali per stupire le "gattare" più incallite.

5 idee regalo a prova di "gattare"

Per facilitarvi la scelta del regalo perfetto a prova di "gattara", abbiamo selezionato le 5 idee più originali disponibili online. Vediamo insieme quali sono i regali che faranno esclamare un sonoro "Miao" di sorpresa a chi li riceverà!

Zampa di gatto scalda piedi

Iniziamo i nostri consigli con questo simpatico scalda piedi a forma di zampa di gatto che aiuterà le vostre amiche gattare a combattere il freddo delle giornate invernali e che può trasformarsi anche in un comodo cuscino, dal momento che è fatto di morbido peluche. Grazie alla presa USB di cui è dotato può essere utilizzato praticamente ovunque e da chiunque, date le dimensioni che lo rendono adattabile a qualsiasi età.

Calzini da donna con gatti

L' amica gattara sarà felicissima di ricevere questi colorati calzini con diversi disegni che, ovviamente, ritraggono simpatici gattini. Si tratta di un set di ben 5 calzini che, oltre ad essere originali ed esteticamente belli, sono anche resistenti e non scivolano dal piede. Insomma, sono un regalo perfetto per creare un look a prova di gatto!

Tazza da tè a forma di gatto

Gli amanti degli amici felini adoreranno questa simpatica tazza-gatto per il tè. La sua particolarità? L'infusore a forma di pesce! Può essere utilizzata a casa o in ufficio perché è molto pratica: basta mettere l'acqua calda all'interno della tazza-gatto, il tè sfuso nell'infusore-pesce ed il gioco è fatto. I vostri amici gattari potranno gustarsi un tè caldo senza dimenticarsi del loro amico a quattro zampe!

Gatto porta post-it

Che vera gattara sarebbe chi non si porta un gatto con sé anche in ufficio? Per i più appassionati consigliamo questo dispenser ricaricabile per post-it a forma di gatto, un pratico e simpatico accessorio che personalizzerà la scrivania con un tocco di "originalità felina".

Chiavetta USB a forma di gatto

Concludiamo le nostre 5 idee regalo per gattari incalliti con questa utile e simpatica chiavetta USB a forma di gatto da 16 GB che, grazie alla catenella in metallo inclusa, si trasforma anche in un portachiavi. Pratica e carina, chi la riceverà sarà felice di portare sempre con sé questa chiavetta-gatto!