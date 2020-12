Quando si parla di tecnologia da regalare si pensa sempre a smartphone e pc, ma quest'anno i regali tech da mettere sotto l'albero sono tutti dedicati alla bellezza. Idee regalo gradite dalle appassionate di beauty e non solo: prodotti per la cura della pelle, per la pulizia del viso ma anche per lo styling dei capelli, dai phon alle piastre, sono tra i regali più gettonati per il Natale 2020. Abbiamo selezionato per te 10 prodotti da regalare o regalarti: scoprili tutti nella gallery!

1. Dyson – Copper Supersonic: uno degli oggetti del desiderio di ogni appassionata di beauty. L'Asciugacapelli Dyson Supersonic controlla in modo intelligente la temperatura per proteggere i capelli dai gravi danni causati dal calore per un'asciugatura rapida senza avere un calore eccessivo. Lo styling finale risulta estremamente luminoso e il capello è morbido e sinuoso.

2. Foreo – Bear: l'ultima novità in casa Foreo riguarda il dispositivo per tonificare il viso. Quando le sfere metalliche di Bear scivolano sulla pelle agevolano la produzione di collagene, riparano l'elastina e rassodano il viso grazie a correnti elettriche che imitano i processi naturali del tuo corpo. Il risultato è un massaggio tonificante che favoriesce la circolazione, elimina le tossine e allevia la tensione del viso, rendendo la pelle più liscia, morbida e luminosa.

3. Ghd – platinum+: una delle piastre per capelli più celebri di sempre, per creare il liscio perfetto ma anche onde morbide e sinuose. Contenuta nel meraviglioso cofanetto della collezione natalizia Wish Upon A Star Collection è il regalo perfetto per chi ama giocare ogni giorno co styling differenti per i propri capelli.

4. Remington Reveal FC500: la spazzola per la pulizia del viso quotidiana. La testina a doppia azione rotante e vibrante permette di pulire la pelle in profondità, eliminando ogni traccia di trucco e impurità. Comoda anche da portare in viaggio, si può utilizzare anche sotto la doccia.

5. Herbivore – Jade Facial Roller: non è un dispositivo elettrico ma sicuramente farà felice chi lo riceve. Il rullo di giada è uno degli accessori più gettonati del 2020 per massaggiare il viso, tonificandolo e regalando una sensazione di totale relax. Il delicato movimento del massaggio aiuta il viso ad avere una pelle più soda supportando il sistema linfatico per un'efficace disintossicazione. La pelle sarà quindi più luminosa ed elastica.

6. NuFACE FIX Break the Ice Collection: il tool perfetto per contrastare linee di espressione e segni del tempo del contorno occhi e labbra. agisce sulla pelle con l'energia a microcorrenti esclusiva di NuFACE, rassodando, levigando e compattando all'istante l'incarnato. Bastano solo tre minuti per avere una pelle più radiosa e compatta.

7. TriPollar STOP Facial Skin Renewal Device: un dispositivo per godere dei benefici della radiofrequenza anche a casa. Grazie al tool il trattamento di bellezza favorisce la rigenerazione delle fibre di collagene ed elastina, rassodando la pelle e creando un aspetto più giovane e vitale fin dal primo uso.

8. Bellissima – MY PRO Twist&Style: il regalo perfetto per le amanti delle onde tra i capelli. Un unico styler per 4 stili differenti: MY PRO Twist & Style infatti è composto dalla base per styler componibile e 4 accessori differenti per creare ricci morbidi oppure stretti, onde ampie ma anche naturali.

9. PMD Beauty Clean: una spazzola sonica per la pulizia del viso che rimuove perfettamente le impurità, il sebo e le cellule morte dalla pelle. Utilizzata quotidianamente aiuta a liberare i pori e rinnovare le cellule della pelle, massaggia delicatamente il viso e lascia la pelle liscia e fresca.

10. Braun Satin Hair 7 Iontec: la spazzola tascabile e senza fili perfetta per aggiustare lo styling dei capelli in qualsiasi momento. Elimina l'effetto crespo grazie agli ioni attivi che eliminano l'elettricità statica e rende i capelli lisci e luminosi in una sola passata.