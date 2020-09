10 colori di smalto per le unghie dell’autunno

Quali sono i colori di tendenza per la manicure dell’autunno 2020? Ne abbiamo selezionati 10 per te, dai colori più tenui e naturali come i nude a quelli più estrosi come il terracotta e il verde bosco, passando per viola, blu e bordeaux. Scopri quali smalti utilizzare per realizzare una nail art trendy.