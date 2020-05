Winnie Harlow è una delle modelle più rivoluzionarie della storia, non ha mai avuto paura di mettere in mostra la sua vitiligine, anzi, l'ha resa il suo "punto di forza" e l'ha portata con orgoglio in passerella, dando prova del fatto che la bellezza sta anche nella diversità. Attualmente anche lei è in quarantena ma, nonostante ciò, non ha smesso di lavorare e di recente ha realizzato un servizio fotografico super sexy sul terrazzo di casa. La top ha posato in micro bikini, rivelando senza imbarazzo le macchie chiare sulla pelle. Di fronte tanto splendore chi avrebbe il coraggio di dire che per essere considerate attraenti bisogna necessariamente attenersi agli stereotipi?

Il servizio fotografico realizzato sul tetto di casa

Winnie Harlow è in quarantena in California ma nelle ultime ore ha realizzato lo stesso un servizio fotografico ad alto carico erotico. Ha allestito un mini set sul tetto di casa e si è lasciata immortalare in una versione super sexy in videochat da Walter Brady. Ha indossato un micro bikini in rosa Barbie, un modello firmato Nyud Swim con reggiseno a triangolo e slip sgambatissimo con i laccetti laterali, a cui ha abbinato delle sneakers dello stesso colore e un paio di orecchini a cerchio. Ha tenuto i capelli legati in lunghissime treccine afro e non ha avuto paura di mettere in mostra la vitiligine su tutto il corpo. Nella didascalia dell'album ha poi scritto: "Non vedo l'ora di poter andare in spiaggia, fino ad allora… bikini sul tetto".

Winnie Harlow, quando la vitiligine diventa il proprio punto di forza

Winnie Harlow è diventata famosa nel 2014 quando Tyra Banks l'ha scoperta su Instagram e l'ha selezionata per partecipare ad America's Next Top Model. Fin dal primo momento non ha mai nascosto la sua vitiligine, anzi, l'ha messa in mostra con orgoglio con minigonne, abiti scollati e costumi da bagno, spingendo il pubblico a informarsi su una condizione della pelle tanto diffusa, su cui però sono sempre esistiti innumerevoli miti da sfatare. Nonostante la sua bellezza sia sempre stata considerata "diversa", la verità è che la Harlow ha avuto il coraggio di andare oltre gli stereotipi, dimostrando a tutti che essere splendidi e attraenti non significa attenersi alle convenzioni. Oltre a essere perfetta così com'è, Winnie è una donna forte che ha reso la sua singolarità un punto di forza e non un dettaglio da nascondere: è proprio per questo che è diventata una vera e propria paladina per tutti coloro che non hanno alcuna intenzione di adeguarsi agli stereotipi per essere accettati.