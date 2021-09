Trench autunno 2021: 4 modelli di tendenza da abbinare a ogni look L’arrivo dell’autunno nel mondo della moda significa una sola cosa: il ritorno del trench coat, la giacca impermeabile inglese con la cintura e i bottoni. Le sfilate Autunno/Inverno 2021 lo hanno celebrato in mille varianti: bianco, lilla, perfino oro. Il trench non passa mai di moda: sta bene a tutte le donne, a tutte età, basta trovare quello giusto.

Tempo incerto, pioggia e i primi freddi: il capo giusto per l'arrivo dell'autunno è sicuramente il trench coat. La giacca impermeabile inglese è diventato un simbolo universale di eleganza: nato come uniforme per i soldati, è entrato nell'immaginario collettivo grazie ai divi del cinema e oggi torna periodicamente in passerella. Tinta unita o stampato, monopetto o doppiopetto, nel classico beige o colorato: da Burberry a Chanel, i brand lo hanno proposto in molte varianti: oversize o corto, bianco o colorato, perfino lilla e oro. Il segreto di questo capospalla è nella sua linea classica e versatile: sta bene a tutte le donne (e agli uomini) e si abbina praticamente a tutto. Resistente all'acqua ma leggero, è il capo ideale per la mezza stagione autunnale. Ecco i trench di tendenza per l'autunno 2021, in versione couture e low cost, e gli abbinamenti più cool.

1 Il classico trench coat è doppiopetto

Almeno uno nell'armadio è obbligatorio: il classico cappotto impermeabile inglese, classico e senza tempo, è la quintessenza dell'eleganza e non sfigura mai. Si porta a 25 anni come a 55, sia con le sneakers che con i tacchi alti. Come sceglierlo? Seguendo le regole base: il trench coat che si rispetti è doppiopetto e con la cintura in vita, ha il colletto e una pettorina sulle spalle, per far defluire meglio l'acqua. Il colore più famoso è il beige, ma quest'anno perfino Burberry – il brand sinonimo di trench – lo ha proposto in versione total black, perfetto anche di sera e sicuramente sempre di moda.

Burberry Autunno/Inverno 2021–22

2 Il trench lungo con la cintura in vita

Il modello più cool dell'autunno 2021 è quello leggermente oversize, destrutturato, lungo e morbido. Leggero e avvolgente, questo modello punta tutto su un fit rilassato che lo rende il compagno perfetto per affrontare l'autunno in città tra metropolitane, pozzanghere, Dai trent'anni in su si sposa bene con pantaloni morbidi, magari coordinati, come propone Salvatore Ferragamo.

Salvatore Ferragamo Autunno/Inverno 2021

3 Il trench in pelle per l'autunno 2021

Il trench classico è in un tessuto impermeabile, adatto per essere indossato sotto la pioggia, e può essere più leggero o più pesante, imbottito o no. Una variante molto presente nelle collezioni di moda per l'Autunno/Inverno 2021 è il trench in pelle (o in ecopelle, cruelty free). Alberta Ferretti lo propone corto, color caramello e con la cintura in vita, il modello ideale per i primi freddi di ottobre, mentre quello Sportmax è lungo e non sfigura neanche di sera, al posto del cappotto elegante.

Alberta Ferretti collezione pre fall 2021

4 Il trench colorato è un must have

Per chi ritiene che il trench sia troppo "classico" e vuole una versione più sbarazzina e allegra, il modello ideale è il trench colorato e oversize. Kenzo si è sbizzarrito con modelli sportivi in tinte vitaminiche, dall'arancio al blu elettrico. MSGM rivisita il lilla, una tinta che ci ha fatto compagnia per tutta l'estate e che ora torna protagonista per l'Autunno/Inverno 2021. Chanel e Michael Kors invece alzano l'asticella, tingendo i propri trench "da sera" in un color oro scintillante.

Kenzo

Come abbinare il trench di giorno e di sera

Il trench è diventato un classico nel guardaroba grazie alla sua versatilità: sta bene a tutte le età e, scegliendo il modello giusto, si abbina ad ogni look. Il classico trench doppiopetto non ha bisogno di grande sforzo: pantaloni a sigaretta neri, mocassini o friulane, una minibag a tracolla e si è pronte per uscire. I modelli più sportivi, colorati o oversize, sono perfetti anche per le ragazze più giovani e si portano con abbinamenti casual: crop top, pantaloni cargo o jeans larghi e sneakers colorate.

trench oversize Mango

L'impermeabile è perfetto anche su gonne e abitini corti, magare indossate con i classici stivali da pioggia o con gli anfibi (a prova di pozzanghere). Il trench però si porta anche di sera: Burberry abbina il classico modello beige al minidress di paillettes. Per la sera via libera ai trench in pelle o dall'effetto metallizzato, che diventano protagonisti come un abito: un paio di sandali con il tacco neri o nude e si è pronte per conquistare la città.