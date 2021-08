Tinta underlayer: quando il colore dei capelli è nascosto Vuoi un colore di capelli vibrante ma allo stesso tempo non vuoi esagerare? Prova i capelli underlayer: due colori di capelli in uno, dove una sfumatura viene nascosta nella parte sottostante della chioma permettendoti di osare con un colore pop (ma non solo) senza stravolgere completamente il tuo look.

A cura di Federica Ambrogio

Vorresti cambiare colore di capelli ma non sei pronta per un colpo di testa? Prova la nuova tendenza della tinta uderlayer, un trend orientale che permette di avere due colori di capelli in uno. Una sfumatura letteralmente nascosta nella parte bassa dei capelli che potrà essere invisibile oppure messa in mostra a seconda del tipo di styling che creerai: sfoglia la gallery e scopri tutte le idee per realizzare i tuoi underlayer hair, dalle versioni classiche a quelle più colorate.

Underlayer hair: il colore nascosto che fa tendenza

Tra le ultime novità di tendenza per i capelli dell'estate 2021 c'è il trend underlayer hair: una particolare colorazione di capelli che li suddivide in due maxi ciocche da colorare in modo differente. Di solito la ciocca esterna, quella che incornicia il volto e la sommità del capo, ha un colore neutro, dal castano al biondo, mentre la maxi ciocca sottostante è colorata: dalle nuance pop come il viola e il blu fino ai pastello come il rosa e l'indaco, o più semplicemente un biondo o un ramato. Il risultato finale è quello di ottenere due colori in uno, con la parte colorata nascosta sotto la chioma ma facilissima da sfoggiare all'evenienza. Per mettere in risalto il colore nascosto infatti basterà fare una semplice coda di cavallo alta, che risulterà bicolor e originale, oppure creare uno styling mosso per giocare con le sfumature dei tuoi capelli.

Come creare e a chi sta bene il trend dei capelli underlayer

Per realizzare la tendenza del colore nascosto ti consigliamo di rivolgerti a un parrucchiere esperto in colorazione. L'effetto infatti richiede una decolorazione importante di una notevole porzione di capelli che se non viene eseguita a regola d'arte può rovinare il capello rendendolo secco e sfibrato. Il segreto per mantenere poi vivo il colore e il capello nutrito e idratato anche dopo la schiaritura è utilizzare i prodotti giusti, scegliendo shampoo e balsamo o maschera per capelli colorati. Per evitare che il colore nascosto sbiadisca troppo in fretta potrai anche utilizzare una maschera colorata per i capelli che renderà il colore più brillante e intenso. I capelli underlayer stanno bene a tutti perchè il colore si può personalizzare in base ai toni di pelle e occhi per valorizzare meglio il viso. L'unico requisito è avere i capelli medio lunghi per poter giocare con i contrasti.