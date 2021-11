Spencer, il segreto dell’abito bianco di lady Diana (che ha rischiato di non arrivare mai sul set) “Spencer” uscirà nelle sale nel 2022 e le foto svelano già costumi in odore di Oscar. La costumista ha svelato i segreti dietro al look più iconico del film.

A cura di Beatrice Manca

Il film Spencer arriverà nelle sale solo nel 2022 ma già si preannuncia un vero evento: la pellicola infatti ripercorre il mito di lady Diana (interpretata da Kristen Stewart) raccontando il momento in cui ha deciso di porre fine al matrimonio e di allontanarsi dalla royal family. Il film farà breccia nel cuore degli appassionati di moda: i costumi sono stai curati nei minimi dettagli grazie all'aiuto della Maison Chanel, che non solo ha finanziato il film, ma ha anche aperto i suoi archivi alla costumista Jacqueline Durran. Il look più iconico del film è sicuramente l'abito bianco con ricami dorati raffigurato sulla locandina: la creazione ha richiesto infinite ore di lavoro ed è stato scelto come emblema della storia per i poster. E pensare che fino all'ultimo ha rischiato di non esserci: ecco i segreti rivelati dalla costumista.

L'abito bianco sulla locandina è una copia

Sulla locandina di Spencer vediamo l'attrice Kristen Stewart in un momento di disperazione, piegata in due con un sontuoso abito bianco indosso. La costumista Jacqueline Durran ha detto che quello è il look più iconico dell'intero film: si tratta di un abito disegnato da Karl Lagerfeld per la collezione Chanel Haute Couture Primavera/Estate 1988. La produzione ha chiesto alla casa di moda francese alcuni abiti da sera di fine anni Ottanta, per farli apparire in alcune scene e contribuire a creare un'atmosfera fedele all'epoca. In particolare, cercavano un abito chiaro con una silhouette a sirena, da indossare sotto un cappotto. Tra i capi inviati c'era anche l'abito Haute Couture color bianco panna. Non appena Kristen Stewart l'ha indossato la costumista ha capito che non avrebbero potuto farne a meno, ma c'era un problema: l'abito era troppo prezioso per essere usato sul set, si sarebbe sicuramente sporcato o rovinato irrimediabilmente.

Courtesy of Chanel

Proprio quando la produzione stava per rinunciare allo splendido abito, la Maison Chanel si è offerta di rifare l'abito nei propri laboratori: "L'abilità degli artigiani di Chanel è incredibile – ha commentato Jacqueline Durran – ci è arrivata una copia perfetta, in tutta la sua bellezza, eravamo tutti senza parole".

Leggi anche Kitty Spencer sposa Michael Lewis: abito bianco ispirato alla tradizione reale ma niente tiara di Diana

Kristen Stewart: "Ogni volta che lo vedo mi commuovo"

In una nota stampa della Maison, anche l'attrice Kristen Stewart ha ricordato la prima prova dell'abito come un momento indimenticabile: "Innegabilmente era quello giusto, ko hanno capito tutti appena l'ho indossato". L'attrice però non sempre è stata a suo agio nei panni di Lady Diana: nelle interviste ha ricordato che indossare l'abito da sposa della defunta principessa è stato "inquietante" e anche di fronte alla locandina del film prova sentimenti contrastanti. "Mi ha spezzato il cuore, è un abito bellissimo: vedere qualcuno così disperato con addosso un vestito così prezioso è devastante – ha spiegato – da fuori è difficile immaginarlo. Di solito non mi emoziono di fronte alle locandine, ma ogni volta che vedo quella di Spencer mi commuovo".