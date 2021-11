Sapete quanto costano i vestiti di Maria De Filippi? A Tu Sì Que Vales sfoggia il look da quasi 5mila euro Maria De Filippi ha detto addio ai completi formali e rigorosi degli esordi, da qualche anno a questa parte ha rivoluzionato il suo stile puntando solo su capi glamour e di lusso. Sapete quanto vale il look sfoggiato per la semifinale di Tu Sì Que Vales?

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales, l'originale talent show del sabato sera di Canale 5, è arrivato quasi al termine: sabato 20 novembre va in onda la semifinale in prima serata e per l'occasione i conduttori si sono sfidati a colpi di stile. Se la "new entry" Giulia Stabile ha puntato su una comoda tuta e Sabrina Ferilli su un sinuoso tubino animalier, la padrona di casa Maria De Filippi ha osato in fatto di griffe. La conduttrice, che da qualche anno a questa parte ha messo in atto una vera e propria svolta fashion, per la diretta ha sfoggiato dei capi glamour e di lusso. Sapete quanto costano? La cifra è davvero da capogiro.

Il look di Maria De Filippi per la finale di Tu Sì Que Vales

Maria De Filippi ha cambiato radicalmente stile da qualche anno: complici i numerosi programmi Mediaset che le sono stati affidati, ha detto addio ai completi rigorosi e ai tailleur bon-ton, lasciando spazio a look più glamour, sofisticati e dal mood grintoso.

I capi Saint Laurent

Ne ha data l'ennesima prova durante la finale di Tu Sì Que Vales, in occasione della quale ha sfoggiato un outfit trendy che di sicuro farà impazzire le fashion addicted amanti del lusso. I capi che ha indossato sono firmati Saint Laurent, Maison a cui si è rivolta spesso durante le apparizioni nei suoi programmi tv, e sono tutti all'ultima moda. La conduttrice ha infatti abbinato un paio di pantaloni di pelle sportivi in color senape con coulisse (2.990 euro) a una camicia a quadroni dallo stile western da 750 euro.

Maria De Filippi in Saint Laurent

Maria De Filippi e la passione per i tacchi a spillo

L'accessorio a cui da diversi anni Maria non riesce mai a rinunciare? I vertiginosi tacchi a spillo. Per la semifinale del talent di Canale 5, però, ha lasciato temporaneamente nell'armadio i classici décolleté neri, preferendo delle pumps gold metallizzate, un modello firmato sempre da Gianvito Rossi ma in una versione più audace. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 590 euro. Insomma, la De Filippi non è più la conduttrice super rigorosa e formale degli esordi, è ormai un'icona fashion a tutti gli effetti e di certo sarà capace di ispirare migliaia di fan con i suoi look.