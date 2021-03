Il 19 marzo è la Festa del Papà, un giorno speciale in cui i figli desiderano sorprendere e stupire il proprio padre con un regalo o un gadget a tema. Nonostante gli anni passino per tutti, infatti, il papà resta sempre un supereroe che va anche viziato e coccolato per fargli capire quanto è importante

Ma cosa regalare alla festa del papà? Per poter trovare il gadget adatto è fondamentale conoscerne gli hobby, le passioni e i gusti, in modo da capire quale potrebbe essere un regalo non solo gradito, ma anche utile.

Scopriamo insieme quali sono le migliori idee regalo per la Festa del Papà del 2021: nella seguente lista è possibile trovare boccali di birra personalizzati, cuscini per i neo-papà, lampade LED, t-shirt per i papà amanti dei videogiochi, grembiuli per gli amanti della cucina, ma anche pensierini che i bambini possono consegnare al papà o gadget perfetti da regalare a chi festeggia la prima Festa del Papà della sua vita. Inoltre, i più piccoli possono realizzare dei lavoretti personalizzati fatti a mano per rendere il regalo ancora più speciale!

1. Lampada Led per ricordargli che è il nostro eroe

Il papà è il supereroe di ogni bambino. Questa lampada LED è proprio il modo giusto per dimostrarglielo ogni giorno. In particolare la lampada è alta 23cm ed è disponibile in varie colorazioni tra cui bianco, rosso, giallo, blu, verde e rosa. La lastra presenta una stampa, con un supereroe e la scritta "Papà sei il mio supereroe!". Per quanto riguarda l'alimentazione può essere collegata via USB o essere alimentata tramite 3 batterie di tipo AA. Insomma un regalo perfetto per ricordare al proprio papà quanto è speciale.

2. Cuscino per il neo-papà che ha bisogno di riposo

Un cuscino a tema potrebbe essere un'ottima soluzione come regalo per la prima festa del papà. In particolare questo simpatico cuscino presenta la scritta "buona prima festa del papà" con un biberon e un bicchiere di birra spumosa. Non c'è modo migliore per dimostrare l'affetto tra il piccolo e il suo papà che, in questa occasione così speciale, potranno festeggiare insieme, ognuno con la bevanda più adatta.

3. Cornice per il papà che ama le foto

Una cornice porta foto è un regalo perfetto per poter immortalare tutti i migliori momenti passati tra padre e figli. La cornice comprende tre nastrini, con mollettine incluse, per appendere tutti gli scatti più significativi. Il materiale utilizzato è il faggio, resistente e dall'aspetto molto caratteristico. Di sicuro un regalo che scioglierà il cuore di tutti i papà.

4. Boccale personalizzato per il papà che vuole rilassarsi dopo il lavoro

Di sicuro un regalo che farà felice qualsiasi papà, è un bel boccale di birra personalizzato. Questo ha una forma classica, ampia e con manico, ideale per sorseggiare birre chiare e scure. Molto simpatica anche la dicitura presente sulla parte anteriore che recita "non disturbare, papà in ricarica". Un regalo perfetto per tutti i papà amanti della birra e non solo.

5. Tagliere per il papà amante della cucina

Siete alla ricerca di un regalo per un papà appassionato di cucina? Nessun problema. Questo tagliere con incisione può essere un'idea regalo perfetta, da utilizzare per preparare gustosi manicaretti. Il tagliere è realizzato in legno e misura 17 x 14 cm, in modo da essere abbastanza ampio per affettare qualsiasi pietanza. Di sicuro un'idea regalo simpatica e utile al tempo stesso.

6. Livella con incisione per il papà amante del fai da te

Per il papà artigiano, in grado di aggiustare praticamente qualsiasi cosa, non c'è regalo migliore quindi di una livella a bolla con inciso sopra tutto l'apprezzamento per il proprio papà. Il prodotto è portatile, e sta perfettamente nella tasca dei pantaloni. In più, nella parte posteriore, è presente un pratico apri bottiglie, in modo da poter aprire rapidamente qualsiasi bottiglia a lavoro ultimato.

7. Portachiavi per il papà tuttofare (e smemorato)

Sempre rimanendo in tema di "papà aggiustatutto" un'idea regalo semplice, economica e carina è questo portachiavi con attrezzi. Si tratta di un portachiavi che presenta, da un lato una targhetta con la scritta "Love You Daddy" e, dall'altro, tre piccoli attrezzi. In particolare il cacciavite, il martello e la chiave inglese sono davvero ben realizzati, per entrare nel cuore di tutti i papà.

8. Bracciale per il papà che ama gli accessori

Un regalo semplice ma che verrà sicuramente apprezzato è questo bracciale di Coolman. Il bracciale è realizzato in acciaio inossidabile, e risulta estremamente resistente e duraturo nel tempo. Il cinturino è completamente regolabile in modo da poterlo indossare in modo semplice e pratico. Il design appare semplice e curato al tempo stesso con la scritta "DAD" impressa sulla parte anteriore.

9. T-shirt per il papà amante dei videogiochi

Per tutti i papà amanti dei videogiochi una bella t-shirt per gamer può essere una soluzione divertente e funzionale. La maglietta è al 100% in cotone e presenta il disegno di un joypad sulla parte anteriore, con una scritta molto simpatica in basso. Una t-shirt da poter indossare durante le sessioni di gaming tra padre e figlio.

10. Libro personalizzabile per un papà speciale

I regali fai da te per la festa del papà sono sempre i più apprezzati. Questo libro personalizzabile è pensato proprio per essere riempito da ogni bambino per il proprio papà. Il libro contiene 18 frasi da completare e altre pagine per poter disegnare, colorare, attaccare foto e scrivere liberamente. Un regalo ideale per tutti i bambini che hanno voglia di realizzare dei lavoretti per la festa del papà.

11. Calco della mano per il papà artista

C'è chi desidera regalare qualcosa di semplice per la festa del papà, e chi invece cerca qualcosa che possa lasciare un segno indelebile. Questo calco mani di Niimo permette proprio di eseguire il calco della mano di padre e figlio, in modo da immortalare un momento eterno. Questo prodotto consente di eseguire dei calchi 3D in gesso perfetti. Insomma, non resta che mettersi alla prova e creare il proprio calco personale.

12. Puzzle per il papà amante dei giochi da tavolo

Un ottimo regalo da poter comporre insieme è questo puzzle a tema. Il puzzle può essere selezionato in base al numero di pezzi, in modo da optare per la soluzione più adatta anche all'età del bambino. Inoltre è possibile scegliere anche la decorazione che più si preferisce tra le tante scritte e disegni disponibili. Un regalo originale e simpatico, che rafforzerà ancora di più il rapporto padre figlio, grazie a una divertente attività da svolgere insieme.

13. Plettro per il papà musicista

Ai papà che amano suonare la chitarra, non può che far piacere ricevere un bel plettro personalizzato. In particolare il plettro è in acciaio inox ed è realizzato completamente a mano. Sulla parte superiore è presente la simpatica scritta "play for me daddy" e il prodotto arriva in un elegante sacchetto di velluto nero, pronto per essere regalato.

Un regalo perfetto per tutti i papà appassionati di chitarra, che non vedranno l'ora di utilizzarlo per suonare canzoni di ogni tipo ai loro figli.

14. Mousepad per il papà che lavora al pc

Per tutti i papà che lavorano al computer, un mousepad a tema potrebbe essere un regalo simpatico e utile al tempo stesso. In particolare il tappetino è realizzato in poliestere e gomma termica antiscivolo, per garantire un grip migliore del mouse e farlo scivolare in maniera fluida. Insomma, un regalo bello e utile, che farà compagnia al proprio papà durante le lunghe ore di lavoro.

15. Grembiule per il papà che ama stare ai fornelli

Altro regalo pensato per tutti i papà che amano cucinare è questo grembiule a tema. Si tratta di un grembiule che presenta una simpatica scritta colorata sulla parte anteriore, che testimonia tutto l'amore e l'affetto per il proprio papà. Il grembiule è regolabile in modo da poter calzare alla perfezione.

16. Kit birra artigianale per il papà che se ne intende

Cosa c'è di meglio che gustare una birra ghiacciata dopo un'intensa giornata di lavoro? Con il kit birra fai da te, il proprio papà potrà deliziarsi a realizzare la propria birra artigianale fatta in casa. Il kit include tutto l'occorrente per realizzare la birra in casa, compresa una pratica guida illustrata che guiderà passo dopo passo nel percorso per ottenere la bevanda. Un regalo sicuramente apprezzato da tutti i papà, che non vedranno l'ora di mettersi in gioco nella produzione della propria birra artigianale.

17. Set per il papà amante del barbecue

Quando ci sono da organizzare barbecue in giardino, i papà sono sempre in prima linea! Con un set barbecue completo avranno a disposizione tutti gli strumenti per cuocere la carne a puntino. In particolare il set include 18 utensili di alta qualità realizzati in acciaio inox, in modo da garantire una certa robustezza e resistenza nel tempo.

18. Kit barba per il papà vanitoso

Per i papà vantosi che amano prendersi cura della barba, questo kit è il regalo ideale. Il kit nello specifico include: 1 shampoo per barba, 1 olio da barba, 1 balsamo per barba, 1 pettine, 1 pennello, forbici, 1 righello per lo styling della barba, 1 borsa da viaggio e un e-book che racchiude tutti i consigli per la cura della barba. Un regalo che farà felici tutti i papà abituati ad avere una barba curata e sempre in ordine.

19. Attrezzi di cioccolato per il papà goloso

Se è vero che i papà sono in grado di aggiustare quasi ogni cosa, è altrettanto vero che ogni tanto debbano riposarsi anche loro. cosa c'è di meglio di una scatola di attrezzi di cioccolato, per rilassarsi e passare un dolce momento insieme? In particolare la scatola include 5 attrezzi di cioccolato contenuti in una confezione carina, con un cassetto estraibile nel quale sono contenuti i cioccolatini.

20. Tazza per iniziare la giornata con il sorriso

Una tazza a tema è un altro regalo perfetto ricordare al proprio papà quanto è speciale. La tazza è in ceramica ed è perfetta per l'utilizzo in microonde e in lavastoviglie. Inoltre, presenta un simpatico disegno sulla parte anteriore. Insomma un regalo perfetto per dire al proprio papà quanto è importante e ricompensarlo per tutto quello che fa per noi.

21. Targa per il papà amante del calcio

Una targa personalizzabile è un regalo perfetto per tutti i papà che amano il calcio. La targa è infatti realizzata in "stile Fifa" con i classici parametri assegnati ai vari calciatori. La targhetta è naturalmente da personalizzare con la foto e il nome del proprio papà. Il materiale utilizzato è il plexiglass e include una pratica base per far si che si mantenga perfettamente dritta.

22. Pietre raffreddanti per il papà amante dei cocktail

Per tutti i papà che amano sorseggiare un cocktail ghiacciato, queste pietre raffreddanti possono essere una soluzione molto gradita. Le pietre, infatti, a differenza dei comuni cubetti di ghiaccio non si sciolgono mai. La scatola è molto carina e presenta la scritta "Il miglior papà del mondo". Oltre alle pietre è incluso anche un elegante sacchetto di velluto. Si tratta del regalo perfetto per rendere speciale e unico ogni bicchiere di whisky.

23. Kindle per il papà che ama leggere

Se il papà è un accanito lettore, sarà ben felice di ricevere un pratico Kindle. Questo dispositivo è infatti pensato appositamente per leggere, grazie alla luce frontale regolabile che permette di utilizzarlo all'interno e all'esterno, sia di giorno che di notte. Il Kindle può contenere migliaia di libri, riviste e contenuti diversi, in modo da poter avere sempre con sé le proprie letture preferite. Lo schermo antiriflesso da 167 ppi, inoltre, permette di leggere come sulla carta stampata anche con la luce diretta del sole indirizzata sul display.

24. Regolabarba per il papà che vuole sempre un look curato

Questo regolabarba Braun è un regalo perfetto per tutti i papà che amano avere sempre un look curato. Questo kit 9 in 1 include infatti un rasoio elettrico e uno manuale, più diversi adattatori per barba, capelli, naso e orecchie. Il rasoio in particolare è dotato di motore AutoSense in grado di adattarsi facilmente a qualsiasi tipo di barba, in modo da garantire un'esperienza di rasatura piacevole e confortevole. Sono disponibili inoltre ben 13 impostazioni di lunghezza, per poter tagliare e rifinire in base al proprio stile. Un regalo che il proprio papà non smetterà mai di utilizzare.

25. Macchina da caffè per il papà che ama il caffè

Il caffè è una delle bevande più consumate al mondo e ci sono molte persone che ne bevono anche diversi al giorno. Se il proprio papà rientra tra queste, una macchina da caffè potrebbe essere il regalo giusto. Il modello De'Longhi Nespresso Inissia funziona a capsule e presenta il sistema di riscaldamento Thermoblock che la rende pronta all'utilizzo in soli 25 secondi dall'accensione. La macchinetta permette di impostare la lunghezza del caffè che si preferisce e presenta un serbatoio da 0,7 Litri nella parte posteriore, semplice da rimuovere e ricaricare.